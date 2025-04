Comenta Compartir

La otra noche me caí en casa. En el cuarto de baño. Un tanto adormilada entré, me resbalé y me clavé el bidé en las costillas. Fue rápido, en un solo movimiento funesto y ridículo que me dejó dolorida, desparramada en el suelo y maldiciendo a La Trinca y a su «Oh là là! Oh! mon Dieu! / Je feré une filigrane / Que serà una palangane / Con el chorro incorporé!». Y así me encontró mi santo, que se despertó asustado al oír el ruido en mitad de la madrugada. Me libré de la humillación de que me viera caer, pero no de que me viera caída. Y con el papel higiénico por montera. Para poca dignidad, ninguna.

Servidora es la reina involuntaria del 'slapstick'. Me río yo de Buster Keaton, de Harold Lloyd y de los dibujos animados de la Warner, que me he caído de todas las maneras y en todos los lugares posibles: de la silla, por la calle, bailando, patinando, bajando por unas escaleras, tropezándome con un bordillo, liándome con mis propios pies. Incluso me he caído dentro de una alcantarilla: abrí la puerta de atrás del coche, salí, no vi la cloaca destapada y me tragó la tierra. O la mierda, que acabé de ella hasta la cintura. Lo único que faltaba en mi catálogo de catastróficas desdichas era estar a punto de desnucarme en un cuarto de baño, cuando lo que yo quiero es espicharla con ciento diez años entre bullones de sábanas blancas y miradas compasivas de los míos. Excepto que seas una estrella del rock que sobrelleva el peso de la fama atiborrándose de drogas, morir sola en un aseo es una soberana idiotez.

Afortunadamente no me rompí nada, pero el golpe aún duele. Duele al hablar, al toser, al hacer lentejas con verduras, al escribir. Duele hasta al respirar, como un amor no correspondido. ¡Ay!