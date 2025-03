Café, caña y Cruz Roja

Comenta Compartir

Aunque no en ese orden. Empezaré por el final. Cruz Roja ha cambiado su imagen corporativa, aunque en muchos lugares todavía no se ha implantado. ... Y con gran probabilidad, pocos se habrán dado cuenta, pues las modificaciones son muy sutiles (cosas del marketing). Se mantiene la estructura clásica, vigente desde 1881, pero varía el cromatismo: el rojo se intensifica y el negro tipográfico se convierte en gris. Pero no pretendía hablar de eso, sino de una llamada telefónica de hace un par de días, en la que se me preguntó si mi esposa o yo teníamos alguna dificultad para desplazarnos a nuestro Centro de Salud para vacunarnos.

Pregunté, claro. Y me indicaron que nos facilitaban transporte: silla de ruedas o vehículo adaptado, o persona acompañante. No lo necesitamos, pero me llena de felicidad y orgullo estar ligado a una Institución tan maravillosa. Gracias, Cruz Roja. Los otros asuntos son más secundarios. Ayer fui a tomar un café a media mañana y me ofrecieron un buen trozo de bizcocho o de tortilla –¡incluido en el precio!–, costumbre consagrada en mi zona de Galicia, pero muy poco frecuente en nuestra ciudad, donde prima el café a palo seco o, si acaso, con una minigalleta decorativa. Lo contrario ocurre con la caña o el vinito, aquí siempre bien acompañados por un pincho generoso mientras que allá, si quieres acompañamiento, o lo pagas o te contentas con unos cacahuetes o similar. Después de pedirlo y soportar la cara de circunstancias del camarero o el patrón, que se asoma para ver la cara de los pedigüeños. En fin, las costumbres varían de un lugar a otro. Hace años, en una localidad de Jaén, pedí un par de cañas y me trajeron un buen plato de caracoles. Ante mi asombro, el camarero preguntó: ¿qué desea para beber?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY