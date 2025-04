A la hora de escribir estas reflexiones no sé cómo terminará el conflicto entre el presidente nacional del PP y la presidenta del PP de ... la Comunidad de Madrid. Leo prensa escrita, veo televisiones y escucho radio de distintas tendencias ideológicas para intentar saber lo que ha sucedido. Debo ser muy lerdo, porque concluyo que todos se han posicionado ya. División de opiniones, se dice en los espectáculos. Más silbidos para Casado que para Ayuso. Pocos practican la máxima esencial del periodismo: imparcialidad. Incluso el relato está contaminado. Admirados columnistas actúan de parte y me recuerdan la sintonía con la que actuaba el llamado 'sindicato del crimen'.

Se traspasan los límites de la tolerancia, de lo estético y de lo ético. Es su libertad, dicen. Sea. Me traslado a los años de bachillerato y contemplo a Quevedo y a Góngora diatriba va, diatriba viene. El conceptista y el culterano destilaban odio hacia el otro. Hoy los que zahieren a Casado y a García Egea se alzan en favor de Ayuso y M.A.R., como hacían los del XVII. Todo viejuno.

Estas historias mediáticas se conocen: cuando Manuel Fraga dejó la presidencia de AP y se convocaron elecciones para presidir Alianza Popular, la prensa de Madrid apostó de forma mayoritaria por Rodríguez de Miñón y denostó a Hernández Mancha. Se equivocó, pues España no es Madrid solamente. Ganó Hernández Mancha.

Saben los que opinan que los máximos dirigentes de un partido tienen el deber y la obligación de saber qué hacen y cómo lo hacen sus gobiernos. ¿Cómo pueden enterarse? Investigando. ¿Es eso espionaje? Las mascarillas eran y son munición importante; un filón que Casado podría haber utilizado contra el gobierno de Sánchez. Ya no. Díaz Ayuso ha dinamitado tal posibilidad.

Mi buen padre me aconsejaba no discutir y si lo hacía, debía procurar llevar razón. Sabio consejo que han olvidado estos días los columnistas y los editorialistas. En cierta ocasión, en la Asamblea de Extremadura tuve un as para asestar un golpe parlamentario al PSOE. Se trataba de demostrar que el gobierno de Extremadura permitía, quebrantando su propia legislación, edificaciones de gran tamaño en zona prohibida. Francisco Castañares, parlamentario socialista, replicó y muy educadamente me advirtió de que no siguiera por el camino que había emprendido. Me conminó a consultar con mis superiores políticos y así lo hice. El secretario general del PP nacional me recomendó abandonar el asunto porque había tocado parte sensible de altas personalidades. Seguí el consejo de mis superiores, porque los de casa no deben fallar y si lo hacen, deben ponerlo en conocimiento de sus máximos responsables. Lo que no se debe hacer es aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para torticeramente derrocar al presidente, por mucho que así se lo pidan los opinadores.

Sospecho que la razón de fondo de este desagradable altercado es que Casado se va consolidando como líder y espurios intereses pretenden impedírselo.