Cáceres quiere un aeropuerto y no se lo dan

Pues sí, la declaración del impacto ambiental (DIA) respecto del aeropuerto de Cáceres ha sido negativa. Menudo problema. ¿Cómo van a venir los discípulos de ... Buda a adorar a la estatua gigante que están construyendo? No hay derecho. Es como la mina de litio. Tampoco hay derecho que no la permitan.

No sé qué clase de aeropuerto iban a hacer, pero los que existen así en ciudades como Badajoz o Salamanca están vinculados a bases aéreas, si no, no existirían. Pero en Cáceres no hay ninguna base aérea. Salvo que quisieran hacer un aeropuerto como el de Cuidad Real o Castellón, sin vuelos, y con aviones aparcados como mucho.

El artículo dice que «una más que discutible DIA». No sé por qué es discutible, ¿porque estaría cerca de una ZEPA (zona de especial protección para las aves? Supongo que es una razón válida para que la DIA sea negativa. Así por lo menos se ha evitado lo que no se hizo en la urbanización de Valdecañas.

Lo que hay es que empezar a desclasificar varias ZEPA y liberar terreno para otras actividades que permitan el desarrollo extremeño. Ya lo he dicho en alguna carta. Pero, ¿a ver quién le pone el cascabel al gato? Porque mientras tanto el desarrollo extremeño estará estrangulado por la protección ambiental.

A los políticos que han provocado esta situación de reserva ecológica extremeña para que los extremeños tengan que irse fuera a buscarse la vida, o hacerse funcionario, con la ratio más alta de toda España de funcionarios por habitante, hay que darles la 'patá' en las próximas elecciones, para empezar, porque son la ruina de Extremadura.