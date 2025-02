Comenta Compartir

De unos años para acá da igual quien ostente el bastón de mando en nuestra ciudad. Lejos queda aquella pantomima de la limpieza de chicles ... pegados al suelo. y Cáceres y suciedad hoy son dos palabras inseparables, especialmente cuanto más te alejas del centro y más te acercas al límite del casco urbano, por ejemplo si nos desplazamos hasta la zona norte, desde la pulcra Plaza Mayor, pasamos por San Blas y ya vamos viendo un poco más de mugre, y si nos alejamos por Héroes de Baler la cosa va en aumento. All llegar a los barrios de Mejostilla y Cáceres el Viejo finalmente se constata la dejadez de la limpieza de forma progresiva. Si nos salimos de los límites, en la carretera de Monroy es donde van a parar todos nuestros... llamémosles 'estertores finales'. Hace años, cuando llovía, éstos se mezclaban con el agua que bebían las vacas, y amenazaba con su torrente al escaso caudal del río Guadiloba. Me da a mí que eso no ha cambiado...

Pero volvamos al centro de la ciudad, menos sucio que el resto, para retomar de nuevo nuestra andadura hacia el sur, desde la Plaza de América todo bien limpio, si exceptuamos el abominable monumento. Comenzamos nuestra ruta por la Avenida de Portugal y al llegar a Nuevo Cáceres la cosa empieza a cambiar algo. Pero lo mejor lo encontramos cuando llegamos a Aldea Moret o la Cañada, donde podemos contemplar con orgullo la cochinada total y los jardines más sucios e insalubres de Cáceres. Hacia el oeste no encontramos el mismo panorama, aunque tampoco sea para tirar cohetes, pero parece que el nivel socio-económico influye en el trato recibido. Y miren ustedes, hacia el este... encontrarán a la Virgen de la Montaña, si son creyentes, récenle por un Cáceres limpio. Igual con la devoción que muchos le procesan en esta Ciudad, obra el milagro.

