Cáceres, ciudad para viejos

La ciudad de Cáceres va languideciendo poco a poco; los jóvenes no quieren estudiar aquí, se marchan a Sevilla, Salamanca, Madrid o Badajoz. Los pequeños talleres que se nutrían el poco tejido industrial que existía hace años (la cerámica Waechtersbach, Catelsa antes de la deslocalización, ... la fábrica de El Corte Inglés...) se están quedando sin trabajo. La capital de la provincia se está convirtiendo en un enorme centro comercial para ancianos, donde solo se instalan clínicas de podología, dentales, ópticas, centros auditivos y las muy apreciadas cafeterías-churrerías (echen un vistazo a su alrededor). Todo para el disfrute y goce de los nacidos entre 1957 y 1977, que se sienten seguros y confortables en la 'Ciudad Feliz' e incluso no les importa que sus vástagos tengan que hacer las maletas para buscarse la vida fuera de su tierra: ¡todo sea por su bienestar!

Pero sin jóvenes no hay futuro y Cáceres se quedará con el futuro que van a generar las hordas de turistas que vienen los fines de semana y puentes. Pero el turismo solo da para emplear a una pequeña parte de los desempleados de la ciudad. ¿Dónde empleamos a los varios miles de parados? ¡Qué fácil es defender 'No a la mina' desde la seguridad de un puesto fijo!

Según el INE Cáceres tenía 95418 habitantes en 2021, 837 menos que en 2020. ¿Dónde queda la previsión de los 120.000? Algunos políticos sacan pecho y nos dicen que los jóvenes ya no se marchan de la 'Ciudad Feliz'. Bajen de su nube, pisen de verdad la calle y verán como nuestros chicos se siguen marchando, porque aquí no hay trabajo para ellos (salvo que sean camareros, guías turísticos, dependientes o empleados de los negocios para viejos y funcionarios) y sin jóvenes no tenemos futuro. Esta ciudad no tiene solución, los que vivimos aquí no queremos que la tenga. Y se nos llena la boca diciendo «¡Badajoz nos roba!». Muy pronto Villanueva-Don Benito se convertirá en la segunda ciudad en riqueza de Extremadura, y los 'boomers' de Cáceres se seguirán quejando de la discriminación de la Junta hacia su querida ciudad. Esos jóvenes de la movida cacereña se han hecho catovis mayores y este es el talante del 'boomer' cacereño, ese que es de Cáceres de toda la vida. ¡Qué ciudad, así nos va!