Cáceres, una ciudad amenazada

El municipio de Cáceres, poseyendo el término superficial más grande de España (1.750 kilómetros cuadrados) y por encima del tamaño de 6 países, entre ... ellos algunos tan ricos como San Marino o Liechtenstein, sin embargo, a pesar de ese enorme potencial territorial, en los últimos años experimenta una situación económica y, por ende, social y demográfica muy preocupante, rayando en la incapacidad para modificar los procesos regresivos que le permitan mantenerse en el futuro.

Hace tiempo que vengo advirtiendo de este escenario sin que nadie me hiciera mucho caso, a juzgar por el cumplimiento de mis proyecciones, pero los datos aunque traten de ocultarse o enmascararse acaban emergiendo y mostrando la realidad en toda su crudeza. Y, además, aprovecho para señalar que lo que analizo sucintamente en este artículo es solo la punta del iceberg, pues, si nada cambia de manera radical, estamos en la antesala de un cuadro dramático.

Cáceres, es la segunda ciudad más populosa de Extremadura, con 96.255 habitantes, acogiendo al 24,6% de toda la población provincial y, por el hecho de ser capital tiene una serie de ventajas añadidas en cuanto a la dotación de equipamientos y servicios, como veremos seguidamente. Sin embargo, por primera vez en su evolución histórica esta ciudad se enfrenta a algo inédito como es su crecimiento natural negativo (-1,46%), fruto de un número de óbitos (8,23%) superior al de alumbramientos (6,77%).

Nos encontramos con un parque de 7.500 viviendas vacías en la ciudad de Cáceres, que irán en aumento si la tendencia en el empleo no se quiebra

Todo ello a su vez es producto de una situación derivada del proceso emigratorio de los jóvenes cacereños durante la última década, frente a la ausencia de opciones laborales para crearse un futuro. Es una imagen tétrica ver como miles de jóvenes han abandonado la ciudad, también la región, tras una larga etapa de formación y/o cualificación para dejar la producción y la reproducción en lugares distantes, teniendo aquí tanto territorio sin explotar. Hace unos días salí a tomar unas copas con amigos por el centro de Cáceres y me he encontrado con dos alumnos de diferentes promociones que me han contado que trabajan en Madrid y Sevilla, respectivamente, afortunadamente como profesionales en su materia y no en trabajos precarios, y que ya no se plantean volver viendo que aquí no tienen futuro salvo que se «preparen unas oposiciones funcionarios públicos».

Pero siguiendo, con la cuestión socioeconómica cabe decir que las perspectivas son demoledoras. En estos momentos en Cáceres viven unos 14.000 menores de 16 años (población no activa) frente a más de 17.000 mayores de 65 años (retirados). Pero lo peor será dentro de tres lustros cuando se jubilen unos 21.000 habitantes mientras habrán nacido solo unos 8.000, o sea, casi el triple de nuevos pensionistas que de población de relevo. Es simplemente un contexto poblacional insostenible, aunque muchos sigan insistiendo en taparse los ojos ante tamaña realidad que nos está devorando como ciudad y como sociedad.

Cáceres es una ciudad burocratizada debido a su macrocefalia funcionarial, donde el principal envión económico se debe al peso las Administraciones Públicas (Universidad, instituciones dependientes de la Junta de Extremadura, Diputación, hospitales, centros del Ministerio de Defensa, subdelegaciones ministeriales, etc) que tira en buena medida de los otros sectores, especialmente del de la hostelería, comercio y salud. A lo que hay que añadir el peso del turismo, aún incipiente pero con trayecto por recorrer.

Ahora bien, insisto en la gravedad de la situación, dado que en la última década el número de empresas del sector industrial ha descendido en un 20%, con las implicaciones sobre el empleo; paralelamente y con la misma intensidad el sector comercial se está derrumbando, habiendo cerrado 1 de cada 5 establecimientos; y la construcción muestra la misma trayectoria habiendo perdido casi otro 20 por 100 de las licencias en el mismo período.

De este modo se explica que Cáceres en los últimos tiempos solo haya crecido una media de 33 habitantes por año, es decir, población para ocupar 8 viviendas. Casi todos son personas de los pueblos próximos (Malpartida de Cáceres, El Casar, etc.) que se han trasladado, muchas temporalmente, para que sus hijos continúen sus estudios sin desplazamientos.

De resultas de todo lo antedicho nos encontramos con un parque de 7.500 viviendas vacías en la ciudad de Cáceres, lo que supone el 15% del total de viviendas construidas, que irán en aumento en los próximos tiempos si la tendencia en el empleo (20% de parados) no se quiebra y se logra al menos fijar la población que se encuentra en expectativa migratoria (preparando las maletas).

Consecuentemente, tras este conciso examen, se evidencia que Cáceres necesita un cambio urgente en su estructura productiva para no convertirse en una ciudad doblemente vieja y regresiva: la de su casco histórico y la de su población. La primera es de piedra y resistirá, como hasta ahora, incólume a las adversidades, la segunda ha iniciado, si nadie pone remedio, un camino sin retorno hacia la inexorable decrepitud.