Cáceres bipolar

A la vista del revuelo que se armó el pasado 14 de febrero, a la entrada de la Jornada de Estudio denominada 'Proyectos con anclaje ... territorial en Extremadura', con gente abroncando a autoridades y a algún catedrático de universidad, que si ostenta este cargo es por tener méritos de sobra acreditados a nivel nacional ante la Aneca; me pregunto si alguna vez Cáceres podrá tener objetivos de ciudad que puedan ser ampliamente compartidos y permita que los lideres políticos, sociales, intelectuales y económicos tengan suficiente legitimidad como para ejercer convenientemente su rol.

Pensemos en Cáceres como en una comunidad. Por ejemplo, de vecinas y de vecinos. O hay acuerdo suficiente, o no se instala el ascensor. En Cáceres el ascensor del desarrollo industrial está ya suficientemente deteriorado. Definitivamente, hay en nuestra ciudad demasiados esencialistas. Nada es bastante atractivo o interesante como para ahormar un proyecto de ciudadanía compartido. No lo fue la historia del Corte Inglés. Nadie se creyó de verdad lo de la Capitalidad Europea de la Cultura 2016 y muchos desearon que no saliera. La mina de litio o el buda solamente parecen estimular nuestros instintos más cainitas. ¿Cuándo vamos a pasar de pantalla?