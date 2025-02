Cabezas: Puerta grande o enfermería

En los carteles han puesto un solo nombre que se repite por tercera vez. El socialista Ricardo Cabezas ha iniciado los trámites en el PSOE para volver a ser su candidato. En el partido nadie espera una sorpresa, pero como bien saben en las plazas ... hasta el rabo todo es toro y aún puede salir alguien que quiera disputarle su puesto en la terna.

Si los socialistas le dan la confirmación y aparece de nuevo en el ruedo, será su festejo definitivo. De mayo de 2023 solo puede salir directo al despacho del alcalde o con una jubilación anticipada. El PSOE tendrá que darle un palmada en el hombro para agradecerle los servicios prestados durante doce años y cortarle la coleta en el caso de que pinche en hueso. O ir en masa a romperse las manos con una larga ovación el día de su investidura, si es que logra devolver a su partido una alcaldía que perdió en 1995.

La política, como en los toros, no da muchas oportunidades. En cambio, a Ricardo Cabezas le van a dar tres. La de 2015, cuando aún los votantes podían confundirle con el dirigente vecinal que es su padre, la de 2019, cuando ganó pero no logró sumar los bastantes concejales para una mayoría absoluta, y la futura de 2023, que está aún por ver.

No tuvieron tanta suerte los dos anteriores candidatos socialistas. Francisco Muñoz tuvo una oportunidad en 2007 y Celestino Vegas otra en 2011. El primero decidió apartarse tras el fracaso y el segundo fue víctima del castigo a Zapatero tras la crisis de 2008.

El mapa municipal quedó teñido de azul en aquellas elecciones de 2011. Tras un invierno que se prevé crudo y un mosqueo generalizado por una inflación galopante, los ciudadanos pueden castigar a Pedro Sánchez y al PSOE en los ayuntamientos y comunidades autónomas. Las elecciones generales no serán hasta otoño, así que la primera papeleta que cogerán los votantes será la de ayuntamientos y parlamentos regionales.

Igual que Vegas pagó el pato de Zapatero y Fragoso se hundió con Rajoy, Cabezas puede ser víctima de Sánchez.

El socialista tiene a su favor haber sido cabeza de la oposición durante doce años en el Ayuntamiento, a lo que ha sumado el goloso puesto de vicepresidente de la Diputación los últimos cuatro. Este regalo que el partido le hizo por ganar elecciones sin posibilidad de gobernar, ha permitido a Cabezas darse a conocer y estar en contacto con muchos pacenses. Además, en una administración donde el dinero no supone ningún problema, por tanto, las relaciones son más fluidas que en los pobres ayuntamientos.

Ricardo Cabezas ya no es el desconocido profesor de piano de las escuelas municipales de San Vicente de Alcántara. Ahora son muchos los pacenses que le ponen cara a su nombre sin confundirle con su padre.

Descontrol municipal

Le sopla el viento a favor por la imagen de descontrol que da el Ayuntamiento desde hace un año. No hay liderazgo ni autoridad en la casa de todos, el alcalde no logra imponerse y el PP no se sobrepone a la marcha de Fragoso.

Esto se nota en detalles como dilatar la decisión de fijar el festivo extra de 2023 dos semanas o en asuntos más importantes, como dejar a la Policía Local sin concejal delegado durante dos meses tras medio año de polémicas. O en la cantidad de obras y proyectos que anuncian pero que se retrasan constantemente. A veces por el aumento de los precios, a veces porque el propio ayuntamiento no tiene capacidad de sacar adelante todo lo que se propone. O por sorpresas como la conocida esta semana, cuando un funcionario ha descubierto que Ifeba no podía cobrar entradas a las ferias porque no estaba regulado el cobro y serán gratis hasta que se apruebe una ordenanza. PP y Cs no ganan para revolcones y, al final, pueden terminar arrastrados por el toro.

Todo esto puede traducirse en votos para Ricardo Cabezas.

O no. El portavoz de los socialistas ha desarrollado la capacidad de no mojarse en prácticamente nada hasta que, una vez estallada la polémica, se acerca al ascua que más calienta. Lo hizo con el aumento de la Policía Local, cuando los agentes confiaban en él y no dijo nada hasta que se pronunció a favor de un aumento para todos los trabajadores cuando el resto de funcionarios estaban en pie de guerra. Y eso, creo, parte de la Policía no se lo perdona. La mayor parte de su actividad política se limita a estar en contra de lo que hace el gobierno, pero sin dar a conocer sus alternativas.

Doce años de concejal son muchos y tres alternativas no ha tenido nadie en el PSOE de Badajoz, así que en mayo Ricardo Cabezas irá directo a la enfermería o saldrá por la puerta grande.