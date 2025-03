Cabezas cortadas

Comenta Compartir

El lunes revivimos la historia de la señora que presuntamente cortó la cabeza de su novio en Castro Urdiales y se la entregó a una ... amiga en una caja, que la guardó cinco meses. Dijo en el juicio que le entregó una caja con juguetes sexuales. No me impresiona mucho porque ahora tengo dos obsesiones: el documental de Joan Collins en Movistar+ (qué mujer, qué graciosa, qué estrella) y el libro de Pedro Avilés sobre los sucesos que cubrió. Hay uno en el que la víctima de un esquizofrénico fue un niño. El tipo le cortó la cabeza, la enseñó a través de una reja a todo el pueblo, luego la echó en el fuego y se comió los sesos. También está el hijo que paseó la de su madre por Santomera, como Judith la de Holofernes. Aunque no por Santomera. Este episodio bíblico lo han pintado Artemisia, Caravaggio, Botticelli, Lucas Crananch el viejo, Giorgione… Hasta Goya. En la Biblia hay mucha violencia. Lo que sorprende es que pase lo mismo en Castro Urdiales.

