Sin ánimos de inmiscuirme en un asunto que no me concierne directamente, creo que, aunque solo sea por la amistad que me une con tantas ... personas y empresas de todo tipo en esa zona y por la cantidad de años que estuve relacionado comercialmente con las dos ciudades, es por lo que se me ha ocurrido participar en el segundo bautismo de lo que será la tercera ciudad extremeña por sus habitantes, considerando humildemente que mi participación pueda ser hasta positiva para ambas, que es sinceramente lo que pretendo y deseo.

Y es que, como vemos las dificultades que están encontrando sus propios vecinos para conseguir el nombre con el que se va a denominar la nueva ciudad; a mí se me ha ocurrido bautizarla con el nombre de 'Cabeza Serena' o 'Cabeza de la Serena', primero porque Don Benito es la primera ciudad importante de Oeste a Este que encabeza las Vegas Altas del Guadiana, por eso lo de Cabeza y en segundo lugar Serena, para que Villanueva no pierda parte de su primitivo nombre y el de toda la comarca.

No me gustaría que se me mal entendiera en este asunto, ya que visité no cientos, sino miles de veces las dos ciudades, en relación con mi profesión durante más de 40 años y, aunque soy emeritense, exactamente igual que la mayoría de mis vecinos, solamente a las dos ciudades les deseamos todo lo mejor, aunque nos hayan retirado la categoría de tercera ciudad de Extremadura, algo de lo que sí podíamos presumir; pero me gustaría dejar patente que no nos preocupa este descenso clasificatorio en la región; porque lo que de verdad nos preocupa es seguir manteniendo la capitalidad regional de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siempre naturalmente con las instituciones públicas que deberían estar aquí, y no lo están y todavía no sabemos por qué, aunque prefiero no comentar este asunto por el momento. Todo llegará a su debido tiempo.