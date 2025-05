Cabalgata ridícula en Badajoz

Comenta Compartir

El día 10 de diciembre me dirigí con mi nieta, toda ilusionada ella, a la cabalgata que anunciaban algunos medios de comunicación para presenciar el ... recorrido previsto desde la Plaza Alta, para después seguir por la calle San Pedro Alcántara, enlazar con calle Menacho y terminar en San Francisco. Cuando mi nieta y yo escuchamos la sirena de un coche de policía y las luces del coche que presidía «la cabalga» nos paramos para presenciar el bodrio de trineo que se paseaba con dos personas dentro y cuatro chicas vestidas de no sé qué cosas acompañando. Me pareció una falta de respeto a los pacenses y a todos aquellos que, en estos días, tienen la amabilidad de visitar nuestras tierras. Los niños no son tontos y mi nieta se quedó mirando a ver si además del coche de policía que, dicho sea de paso, llamaba más la atención que el «trineo», venían más cosas. Badajoz no se merece ni un alumbrado de tercera como el que se ha colocado en nuestras calles ni actividades tan cursis como la del día 10. Yo no digo que el equipo de gobierno de derechas que gobierna esta ciudad haga un dispendio con las luces y las actividades, pero en estos días podía hacer un esfuerzo para que los ciudadanos pacenses olvidemos el bochornoso estado en que se encuentra esta ciudad por donde quiera que la mires.

