Se buscan líderes que sepan ilusionar, motivar, sacar lo mejor de cada persona, aprovechar las fortalezas de cada miembro de su equipo y darles espacio para desarrollarlas, y dejarles «fluir». ¿Qué piensan que mueve a las personas que tienen un desempeño por encima de la ... media en su trabajo? Principalmente la posibilidad de hacer algo para lo que se sienten capacitados, donde ponen en juego sus fortalezas y desarrollan otras nuevas. Para esto se necesitan los líderes. Un buen líder genera ese tipo de relación de confianza con su equipo, sus colaboradores le siguen, no hace falta estar «detrás de ellos». Una persona así tiene que tener, al menos, tres cualidades indispensables: responsabilidad, cordialidad y estabilidad emocional, esta última muy importante para gestionar los momentos difíciles y no transmitir tensión a los miembros de su equipo. La falta de estabilidad emocional no solo no filtra la tensión que se produce en el propio trabajo, sino que las inseguridades y miedos del propio líder son fuente de tensión que traslada a su equipo. Esas cualidades unidas a un uso acertado del feedback, la autonomía y el empoderamiento son la clave de su éxito. Pero, ¿con cuántos líderes hemos tenido la suerte de trabajar?, pocos, muy pocos. La mayoría han sido «jefes», incluso buenos jefes, aunque quizá alguno puesto por el Ayuntamiento. En su defensa deberíamos pensar en cuantos aspectos eran mucho mejores que sus predecesores, seguro que era así. Ese constante crecimiento de los nuevos directivos, además de la incapacidad de motivar de manera sostenible a través de la retribución económica, hace que necesitemos líderes en las empresas. Los nuevos empleados que se están incorporando al mercado de trabajo tienen que tener claro que para su desarrollo no deben tomar como referencia el trabajo de su superior jerárquico, a los futuros directivos se les va a exigir mucho más, se les pedirá que sepan ilusionar, movilizar a sus equipos, trasmitir ilusión, generar confianza, que sus equipos les valoren y les sigan, en definitiva, ya no se necesitan jefes, se buscan líderes.

Cartas a la directora