Busca la sombra el perro

Será el perro, pero lo que es nosotros ni de a vaina. En la ladera de enfrente, más bien casi en el raspil, un macho ... echa unos reclamos fantásticos. Es su tiempo. Ha salido de golpe y al cuarto gorjeo ha soltado un coreché de antología. Ahí ha cogido el hilo y enristrado una serie que nos ha puesto el alma en vilo. ¡Qué tenor, los clavos de Cristo! Y así una larga hora de la mañana, hasta que al otro lado del espigón montuno, que nos separa del cauce del río, ha dado en sentirse el jadeo de los perros y pronto las voces de ánimo del incombustible J. H.

Bien, pero allá en la capital del reino sería menester que llegaran a las manos, porque parece ser que es la única vía que ponga fin a este desatino social: los «protectores de las mascotas» contra la gente del campo, la pesca y la caza. ¿Mascotas? Vamos a ver. Una mascota era un muñeco, un dibujo de algo o de alguien o de un evento. Por ejemplo aquel 'Naranjito' de no sé qué actividad deportiva. ¿Mi perra Ari era una mascota? ¡Una leche merengada! ¡Voto a tal! Ahora viene la RAE y que sí: mascota, animal de compañía. ¡Cosas veredes! Un ejemplo más del grado de estulticia e idiocia a los que va llegando esta sociedad del siglo XXI.

De repente, el cefirillo de levante ha aparecido valle abajo y hace un frío que pela. Buscamos la tenue caricia del sol mientras esperamos que en el barzal de enfrente aparezca «aqueloutro» o un cochino-guarro-jabalí. ¡Poum! Dos puestos más abajo una detonación. Entramos en un estado de alerta que nos hace olvidar el frío de febrerillo el loco, que se nos cuela por los intersticios de la cazadora. Un trote: 'Comodoro', el fino y elegante podenco canela, ha aparecido por detrás y nos ha dado un susto de muerte; pero el hombre, listo como él solo, se acerca y le palmeamos el costado. Nos da las gracias con la mirada y se va, ligero y ágil, hacia donde se oyen otros latidos.

¿Ramón Tamames? Pero hombre, esto no hay cristiano que lo entienda. ¿No es mucha tela para tan provecto caballero, por muy brillante que sea? En el espacio azul infinito un jet blanco dibuja dos líneas paralelas, y los perros se sienten cada vez más cerca. La batida declina y ya nos entretienen las noticias de google. ¿Moción de censura? Unos que sí, otros que no. Razones pro y razones contra. Qué turbio panorama. Antes que esos ignorantes malintencionados nos legislen una patraña para no dejarnos vivir el monte, nos sentamos al solecito tibio de la mañana, prendemos una fogata y que salga el sol por Antequera. Delicias del asado natural.

Días de caza en el invierno crudo. A la postre lo que nos quedará será el feble recuerdo de tantas jornadas frías al amorcillo de la lumbre campestre, como nuestros antepasados, los del Medievo o más atrás, los de las cuevas. Ellos, tras la caza, se sentaban a mirar el encanto de las llamas. Nosotros también. Pero dizque en febrero busca la sombra el perro.