Más burocracia para los ganaderos

Comenta Compartir

Tenemos y cebamos cerdos. Hace unos días recibimos una carta de la Junta de Extremadura en la que nos informan, de esa forma que se ... expresa en las cartas la Junta, y todo ello bajo apercibimiento de expediente sancionador, que necesitamos un curso de formación para los que trabajen con ganado porcino, que tenemos que contar con un sistema integral de gestión de la explotación, presentación de mejores técnicas disponibles y nos dan plazos y correos para cada una de las «actuaciones». Lo cierto es que lejos de ayudar, simplificar, quitar burocracia absurda y que la Junta se limite a realizar funciones inspectoras en una finca, que vean y examinen con criterios de normalidad , se dedican a pedir papeles, cursos comunicaciones periódicas, etc y hacen que las explotaciones ganaderas necesiten no ya un gestor, sino que el ganadero tenga que convertirse en gestor rellenando papeles para remitirlos a la Junta y con el miedo de que esta no inicie su expediente sancionador. Todo esto se justifica sobre la base del bienestar animal o cualquier ocurrencia del político de turno, de tal manera que no puedo más que pensar que el fin es que los ganaderos se aburran y cierren las explotaciones, su medio de vida. Recuerdo hace unos años, cuando se iniciaron los libros de entradas y salidas de ganado, que eran con pastas gruesas y argollas y poca gente sabía rellenar el libro, y aquí empezaron las gestorías ganaderas, estos libros se llevaban en una bolsa de plástico ya que no era manejable dado que era grande y me crucé en Castuera con un hombre mayor ya jubilado y con el libro en su bolsa, le saludé y me extrañó que llevara ese libraco y me contestó que venía de la gestoría de poner en orden el libro y espontáneamente y muy serio me dijo: tienes diez gallinas y una cabra, como yo las tengo, y necesitas un contable. Pues eso.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director