En su primera entrevista tras salir de la cárcel, Isabel Pantoja la llamó «ese lugar del que no quiero acordarme». No decía cárcel, prisión. Algo ... parecido pasa con nuestra familia real. En el formato compacto anterior y en el más desperdigado de ahora. No les sale separación o divorcio. Del «cese temporal» de la convivencia de la infanta Elena se ha pasado con la infanta Cristina y siguiendo el libro de estilo a «interrumpir su relación matrimonial» (un comunicado propio del matrimonio Urdangarin).

Lo más estupefaciente de este caso es el añadido de que el compromiso de ambos con sus cuatro hijos «permanece intacto». ¿Y qué iban a hacer si no? En el libro que escribió sobre Miguel Espinosa, su hijo Juan dice: «Un mensaje de 'La fea burguesía': Los animales también aman a sus hijos. Lo propiamente humano, amar a los padres. Por decir esto, todo burgués odia a Miguel Espinosa». Hasta una infanta de España puede ser pequeñoburguesa.

