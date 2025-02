El bumerang de la memoria

Desde que terminó el genocidio europeo y empezamos en los años 80 a respirar un mundo mejor, más repartido..., pensábamos que aquel estado del bienestar ... que se había conseguido nos iba a durar toda la vida y que los mandatos dictatoriales se habían terminado para siempre. Pero el 15 de septiembre de 2008 empieza la crisis financiera en América cuando nos anuncian que Lehman Brothers Holdings Inc., da en quiebra y terminan intoxicándonos en toda Europa, dejándonos en la miseria a todos y terminando con la gran clase media, aunque la gran depresión supuso un revulsivo para regenerar la democracia de EE UU.

El futuro lo desconocemos y otras crisis financieras como la que estamos empezando a vislumbrar podrían llegar, pero pienso que está en nuestras manos el conseguir un mundo globalizado mejor. Hay que vivir siempre en positivo, porque sino apaga y vámonos. Tampoco podemos olvidar que el avance de los extremos utópicos se ha producido siempre por la prudencia de la socialdemocracia a nivel mundial y solo con nuestras diferencias de criterio es como podremos avanzar y yo diría que sería hasta bueno que dentro de los partidos políticos democráticos existiera la diversidad de opiniones, porque es posible que esta situación novedosa fuera buena para todos. No obstante, no debemos olvidar jamás que la victoria de Trump fue una época que seguramente los que fuimos capaces de soportarla no la vamos a poder olvidar jamás.