Bulo y bula de carne

La oposición de derecha y la derecha del PSOE han hecho carne, cual Bill 'el Carnicero', del ministro de Consumo por decir lo que no ... dijo al diario británico 'The Guardian' en una entrevista publicada el 26 de diciembre. En ella, Alberto Garzón diferencia la ganadería industrial de la extensiva: «Esta es un medio de ganadería ambientalmente sostenible y que tiene mucho peso en partes de España como Asturias, partes de Castilla y León, Andalucía y Extremadura. Eso es sostenible; lo que no es en absoluto sostenible son las llamadas macrogranjas... Encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4.000, o 5.000 o 10.000 cabezas de ganado. Contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esta carne de pobre calidad («de peor calidad» según la transcripción divulgada por Garzón) de estos animales maltratados».

Sin embargo, el 3 enero, una revista sectorial difundió dichas declaraciones bajo el título: «Garzón afirma en 'The Guardian' que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados». Este tergiversado titular desencadenó la carnicería contra el ministro. El primero en lanzar el cuchillo fue el presidente de Castilla y León, que ya está en clave electoral. El popular Alfonso Fernández Mañueco le acusó de «atacar de nuevo a nuestros ganaderos». Un bulo o, al menos, una media verdad, pues el coordinador de IU no «atacó» a todo el sector sino solo a la gran industria ganadera intensiva. Pero, claro, con la Iglesia hemos topado; dicha industria, según el ministro, «tiene un gran poder» que «significa mucho dinero para invertir en publicidad, en medios de comunicación y muchos contactos para influir sobre la Administración Pública»; en plata, para lograr bulas de carne. No obstante, Garzón no denuncia nada que no hayan hecho ya la Comisión Europea, Ecologistas en Acción, Greenpeace o prolijas investigaciones periodísticas como 'España intensiva', elaborada por Datadista, que desvela, entre otras muchas cosas, que «las grandes empresas integradoras de porcino (hegemónicas en la ganadería española), a pesar de facturar cientos de millones de euros y tener altas rentabilidades, están recibiendo subvenciones millonarias de las Administraciones (autonómicas, sobre todo)» e incluso de la PAC. Según Datadista, hay más de 3.000 macrogranjas de porcino en España. Aragón y Cataluña son las comunidades que más tienen, aunque también abundan en Murcia y partes de las dos Castillas. Quizá eso explique que Sánchez haya dejado a su titular de Consumo a los pies de los caballos y que barones socialistas como el aragonés Lambán o el castellanomanchego García-Page también hayan arremetido contra él. Lo paradójico, o hipócrita, es que estos dos han aprobado iniciativas para prohibir o limitar la construcción y ampliación de macrogranjas. Por el contrario, su par castellanoleonés aprobó en 2020 un decreto ley que aligeró los trámites para crearlas. Con todo, advierte en un tuit Bernardo de Miguel, delegado de 'El País' en Bruselas, «la tormenta provocada por el ministro de Consumo es un pequeño anticipo de la que se va a montar cuando Bruselas apruebe la taxonomía para agricultura y ganadería. La bronca sobre gas y nuclear parecerá una broma». Como en el sector energético, la UE clasificará las explotaciones agroganaderas según su impacto medioambiental cara a orientar la inversión hacia las sostenibles. Según De Miguel, «hace dos meses, gestores de inversión (con activos por valor de 3,5 billones de dólares) escribieron a la Comisión para pedir que deje fuera de la taxonomía a las macrogranjas». Hagan juego, señores.

