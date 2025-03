Qué buenos son los señores veteranos

Comenta Compartir

Hace años rondaba a menudo por mi cabeza la fantasía de fundar una asociación que luchara por erradicar las novatadas en la universidad. Ahora que ... se aproxima de nuevo el inicio de curso, y aunque sigo lamentándome por no haber cumplido nunca esa fantasía, no puedo dejar pasar la oportunidad que me han brindado las coyunturas para posicionarme en contra de una práctica que estimo obsoleta y denigrante.

Ya nos advirtió Azorín, siguiendo los postulados de Nietzsche, que «vivir es ver volver». Como profesora de lengua y escritora estoy familiarizada con estas palabras, pero me sigue sorprendiendo encontrarme en septiembre grupos de estudiantes tendidos en el suelo rodeados por otros estudiantes mayores que se ríen y bromean mientras los rocían con la famosa «pringue». Cada año la misma imagen; cada año las mismas preguntas: ¿Cómo pueden eludir los veteranos el cargo de conciencia? Y, sobre todo ¿cómo consiguen que los novatos accedan voluntariamente a ser vejados por ellos? La respuesta es simple: porque las novatadas son una tradición que se sustenta bajo la amenaza de aislamiento social. Nada más efectivo para prevenir la lucha por los derechos. Casi nadie admite, ni siquiera con el paso del tiempo, lo ultrajante que resulta haber sido objeto de burla durante esta 'celebración'. La mayoría alegan que «se lo pasaron bien e hicieron amigos», quizá porque es más fácil convencerse de eso que asumir que ellos mismos se prestaron a ser humillados. Quizá tampoco pudieron resistirse a la promesa de que en un año podrían ascender en la escala social y pasar de víctimas a verdugos, la oportunidad de oro para cobrarse la revancha contra los inocentes que lleguen al curso siguiente, los mismos que más adelante se encargarán, a su vez, de perpetuar este infame legado. En esencia no es más que la tendencia a hacer distinciones entre nosotros y ellos, y a establecer la superioridad de un grupo sobre el otro. Esto último es crucial, porque esta superioridad parece otorgar patente de corso para ejercer la violencia en cualquiera de sus formas. Lo que vemos entre veteranos y novatos no es más que una demostración, a pequeña escala, de que, con frecuencia, cuando el ser humano se siente arropado por una masa dentro de la que diluirse para así eludir la responsabilidad individual, tiende a sacar a relucir lo peor de su naturaleza. Sea como fuere, lo cierto es que hemos normalizado algo tan cruel como este recibimiento que se brinda a unos jóvenes que por primera vez abandonan su casa y se ven solos en una ciudad desconocida, consistente en romperles huevos en la cabeza, dibujarles obscenidades en la piel o marcarlos con un distintivo que no les permita olvidar su posición de inferioridad, entre otras vejaciones donde la empatía no tiene cabida. ¿Por qué no? Al fin al cabo, los novatos se prestarán encantados a ello e incluso entonarán la famosa canción durante todo el tiempo que dure la ceremonia: «Qué buenos son los señores veteranos, qué buenos son».

