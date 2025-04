Tanto por hacer y se van los buenos

Volver de las vacaciones e instalarte de nuevo en casa también es descubrir. Enfrente de tu portal lo mismo hay flores nuevas que ha desaparecido ... la papelera de un puntapié. El comercio de arriba que ha cerrado y el local de abajo que está de obras para abrir por primera vez. Otra mudanza en el bloque, la calzada que ahora es peatonal o el lejío de tierra que han asfaltado para aparcar. Regresa uno y saltan novedades en cualquier esquina.

Este fin de semana ha vuelto mucha gente y quienes sean vecinos de la zona histórica deben saber que han ocurrido cosas, aunque no las vean. Ha desaparecido la asociación SOS Casco Antiguo, que es como anticipar cambios en el barrio, pero a peor.

Yo a SOS Casco Antiguo no le pongo cara ni nombre, solo he interactuado con ellos alguna vez por sus mensajes en las redes, siempre atinados. Hay más colectivos en la ciudad para ayudar en la tarea de hacer comunidad y proteger el bien común, pero en ellos noté criterio, elegancia, tenacidad y en este caso un reto doble, o triple, conseguir que esta parte de Badajoz brille. La tarea es titánica, pero SOS Casco Antiguo insistía con iniciativa, ilusión y humor para no sucumbir a la resignación.

Ahora acabamos de saber que dimiten seis años después, entre otros motivos porque les da pereza seguir embarcados en su travesía a las puertas de un año electoral. «Estamos agotados de sostener batallas absurdas, de navegar entre las aguas de las rivalidades de siglas», dicen en su comunicado de despedida.

Badajoz pierde porque se va gente que señala el camino a las personas que mandan, que cuando no andan desorientadas están a la defensiva hurgando a ver quién es ese mensajero en vez de arreglar esa puñetera fuente.

Consiguieron que el barrio fuera más habitable, cierto, pero su desaparición da rabia porque dejan la sensación de que al final terminan ganando los malos.