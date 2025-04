Buda sigue de peregrino

A Buda le gustaba andar, dicen, pero no sé si después de 25 siglos le parecerá bien saber que en una pequeña ciudad como la ... nuestra, rodeada de colinas, ermitas y oratorios (muchos en ruina) no acabemos de encontrar un sitio para la peana de esa supermega estatua dorada que le van a construir imitando su retrato más conocido. A lo largo de la historia queda claro que si levantas grandes construcciones a las afueras de las ciudades en poco tiempo la población se traslada a un sitio más agradable y ¡zas!, te dejan con los pináculos mirando al cielo y en el suelo, arena caliente. Cuando pase esto aquí en Cáceres transcurridos unos cientos de años, lo que llamo peana en sentido figurado serán unos parterres con columnas quebradas, a la manera de las tan familiares 'torremochas' de nuestro entorno, que se irán cubriendo más pronto que tarde, a ojo de dron, con las copas verdes de las encinas.

Pero no vayamos tan aprisa. Es un dato objetivo que la historia del Arte ha tenido siempre una gran habilidad para convertir las ideas en adornos. No importa la trascendencia que estas ideas tengan por su profundidad, su atractivo o su aceptación entre millones de personas a lo largo de miles de años. Al final, un ideal de vida se convierte en una estatuilla dorada o en un crucifijo y, quizás, al pasar cerca de ellos sueltas una jaculatoria y te llevas la mano derecha a la frente o al corazón. Rituales necesarios para una conducta elemental que dice la verdad y no rechaza ni castiga, en el trato con los demás, aquello que no conoce bien, antes de imponerse como código moral, o como libro sagrado si cree en seres superiores. Ya se sabe que luego vienen disputas, inquisiciones y batallas.

Siendo el budismo una filosofía de vida más que una religión porque sus principios fundamentales no hacen ninguna referencia a los dioses, hasta siete siglos después de oír las nobles enseñanzas de Gautama Buda no aparecieron sus primeras imágenes, ni estupas para guardar reliquias de los mejores ejemplos dignos de ser imitados. Eso es el Buda, ejemplo digno de ser imitado, esté su imagen cerca de la Virgen de la Montaña o en el Olivar de los Frailes. Siempre nos dirá con su mirada dirigida al frente, no hacia arriba ni hacia abajo, que esforzarse en conocer lo correcto y actuar en consecuencia en eso consiste la sabiduría.