Buda y el Real Madrid

A veces un acontecimiento deportivo excepcional cambia la trayectoria de un equipo, lo pone en ebullición, lo eleva de forma inesperada y lo consolida en ... una liga superior. Pero me temo que el partido de fútbol entre el C. P. Cacereño y el Real Madrid fue más una fecha histórica para los anales deportivos de la ciudad que para la trayectoria del club, por más que se embolsara un millón de euros, incrementara el número de abonados y despertara el interés de aficionados de todas las edades, que conservan la entrada pinchada en el panel de corcho. Parece que se necesitan más éxitos para enganchar a los cacereños en la proporción que sucede en otros sitios. 1.300 abonados son muy pocos para una ciudad de 100.000 habitantes, comparados con otras ciudades de población similar donde la masa social es mucho mayor.

Y sin embargo el Cacereño jugó un partido muy digno. Unos minutos antes del comienzo, como un anticipo de lo que iba a ser el encuentro, Butragueño recibió un balonazo en la cara, de un tiro de Lunin, cuando se preparaba en la banda para una entrevista ante las cámaras. Quizá el ‘Buitre’ seguía pensando en el golpe cuando veía a los jugadores locales presionar, molestar al portero y arrinconar a los del Madrid, que no acertaban a reaccionar.

La consigna del entrenador local, Julio Cobos, parecía clara: la primera falta la cometemos nosotros. Y así lo hicieron unos jugadores que no parecían cansados, aunque estaban recién llegados de Nepal, adonde habían ido para estrechar lazos y para favorecer la construcción de una gran estatua de Buda en el monte Arropez. En un larguísimo viaje de 16.000 kilómetros, en esos días previos habían cogido seis aviones y habían disputado dos partidos contra las selecciones absolutas y sub21 nepalíes. Con muy poco tiempo para preparar la eliminatoria de copa, habían recibido las charlas técnicas en las pocas horas libres durante el viaje.

Pero si alguien esperaba verlos saltar al terreno de juego con gestos de fatiga, vestidos con una túnica naranja, oliendo a incienso, con música de platillos y sentándose en el césped a meditar antes de comenzar el partido, ocurrió todo lo contrario. El Cacereño no regresó de Nepal en estado de nirvana y salió a competir.

En cambio, algunos jugadores del Madrid se quejaron del viaje de 300 kilómetros en autobús. Quizá habían tenido que buscar en el mapa la ubicación de Cáceres, pues en el oeste medio peninsular no hay equipos en primera división. Carlo Ancelotti, al menos, fue muy elegante al hablar de la elección del autobús como medio de transporte.

Y si Ancelotti podía quejarse del estado del césped en el Príncipe Felipe, que no facilitaba su juego de control, no podía hacerlo del tamaño del campo, pues sus 105x73 metros superan las dimensiones del propio estadio Santiago Bernabéu, 105x68, lo que dificulta que un equipo pueda cerrarse atrás sin dejar huecos.

A este escribidor le gusta el fútbol, pero no tanto como para considerarlo una religión. No soy uno de esos creyentes del futbolecismo que consideran el domingo un día sagrado, que dedican el lunes a comentar el partido de la víspera y el resto de la semana a comentar el partido del domingo siguiente. Pero también me sentí atraído por la eliminatoria y conseguí entrada por mediación de un buen amigo, socio del club. Y aunque me gusta el Real Madrid, esa fría noche del 3 de enero animé al Cacereño, hice la ola y grité «Sí se puede», como la mayoría. En las gradas, codo a codo, el magnetismo colectivo y la simpatía que siempre se siente por el débil frente al fuerte, por David ante Goliat, se impusieron por goleada.

Entre el mal estado del césped, el frío y la atonía del Real Madrid, no hubo mucho fútbol, aunque sí hubo emoción desde el principio, con los gritos de las peñas y las luces leds de la publicidad, en la que abundaban los productos gastronómicos –ibéricos, pimentón–, lo que quizá no era muy coherente con un espectáculo deportivo y de vida sana. En las gradas había más ilusión que esperanza, y en el césped había lucha, algunas buenas jugadas y hasta alguna entrada fuerte, con jugadores del Real Madrid que rodaban por la hierba y se levantaban caminando a la coscojita.

El partido terminó con el triunfo y la clasificación del Real Madrid. No se cumplió el sueño y, ciertamente, nuestras caras no tenían la misma expresión cuando acudíamos al campo en los autobuses gratuitos que cuando regresábamos unas horas después. Eso en cuanto a lo deportivo. En cuanto a la diversión, el espectáculo fuera del césped fue tan interesante como lo que ocurrió dentro.

Los jugadores del Cacereño habían saltado al terreno de juego con una vela puesta a Buda y otra a San Pablo, patrono de los deportistas. Ninguno de los dos quiso hacer el milagro. Buda, porque no juega al fútbol; San Pablo, porque prefiere que la gente se caiga pronto del caballo y olvide los sueños. Pero, aun en la derrota, fue una noche memorable, aunque no hubiera VAR ni bar, ni cafetería ni servicios suficientes para tanto público.