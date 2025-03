El Buda y Cáceres

Comenta Compartir

Las opiniones respecto al Buda en Cáceres son diversas, a muchos no le gusta, a otros les da igual y otros entienden que si se ... insta a la colocación de semejante inmueble qué menos que respetar la Cruz de los Caídos. En cualquier caso, este proyecto privado encabezado desde lo público por el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, parece darse contra la pared de la ZEPA. No entiendo cómo puede venderse semejante obra faraónica de interés para la ciudad diciendo que de una forma u otra traerá dinero y turismo, y que por ahora solo han pagado los cacereños. Ya que el budismo es una religión que promueve el desapego, no parece que pueda ser rentable para Cáceres, asemejándose más a una nueva ilusión que se desvanece en el pensamiento de los gobernantes.

Cartas a la directora