Buda en Cáceres

El centro budista del cerro Arropez no es el único de la provincia de Cáceres. Hay otro en Acebo, de los tiempos de la serie ' ... Kung-Fu' y otro en Villanueva de la Vera. El de Cáceres superará las previsiones en cuanto a magnificencia. Una versión millonaria de carácter efímero, no creo que la novelería dure mucho tiempo, pero creará empleos. A la hostelería del centro no le beneficiará gran cosa, el turismo no entrará. Pensé que su sitio era Badajoz, por la cercanía con la frontera, pero en Portugal tienen el centro budista más grande de Europa, en Bomborral. Es difícil entender el atractivo de ese Buda colosal. Si es una religión, no lo creo, alternativa a la católica o se trata de asumir, practicar, ciertos principios de las religiones orientales. Juan XIII, dentro de la secular adaptación de la Iglesia a los tiempos, comprendió que era hora de un cambio, se sustituyó el 'Dominus vobiscum' por la misa en lengua vernácula, el sacerdote de cara a los fieles y después llegarían los grupos de jóvenes con las guitarras, a cantar el 'Kumbaya'. Al insuperable 'Dies irae' del 'officium defunctorum' gregoriano, le sustituyó algo menos lúgubre. Al Dios del palo en alto, buscando pecadores para mandarlos al infierno, le sustituyó el Dios amor, de la comprensión. El cerro Arropez está en entredicho, por mor de los ecologistas. El disparate de Valdecañas es insuperable, pero ellos son los que mandan. Un día de estos nombrarán a las ortigas especie protegida, aunque quien las conozca se librará de tocarlas.

