Con el asunto del Buda, hemos pasado de la ilusión colectiva de un proyecto que iba a colocar a Cáceres en el mapa del turismo ... religioso (referente del budismo en occidente, nada menos) dando impulso a la ciudad, a una decepción más del amplio catálogo a las que, por desgracia, estamos tan acostumbrados. En principio se presentó El Gran Buda (cuarenta y siete metros de altura) integrada en un complejo de templos sin ubicación determinada; posteriormente se situó en el Cerro Arropé, en suelo cedido por el consistorio sin advertir que se trataba de una zona de especial protección para las aves (ZEPA).

Entre tanto, hemos vivido todo tipo de fastos: desde viajes de una delegación extremeña a Nepal; con devolución de la visita y bendición folclórica de por medio en tierras cacereñas; a la llegada a Cáceres de una pequeña réplica en jade del Buda; pasando por la presentación del macroproyecto en FITUR, la Feria Internacional de Turismo; y como no, con financiación pública de casi trescientos mil euros a cargo de la Junta de Extremadura. Entonces llegó el pinchazo del globo, y nos dimos de bruces con la realidad: no se puede construir en zona ZEPA, lo que, a todas luces representa aplazar el proyecto sine die.

El buen rollismo que había entre el Ayuntamiento y la Fundación Lumbini, nos llevó al 'Mini Buda', una instalación temporal y portátil, reciclando parcialmente los pabellones de Nepal de la Expo de Milán 2015, brillante idea (no olvidemos que estamos en año electoral) hasta que a la Fundación se le ocurrió reunirse con la Junta Militar golpista de Myanmar, lo que la obligó a dar explicaciones públicas e incómodas y, a modo de rabieta, renuncia a la propuesta de 'la instalación de feria', que por cierto, tampoco contaba con la pertinente autorización de impacto ambiental. En definitiva, la margarita deshojada del: Gran Buda, Mini Buda, No Buda, se queda en el 'No Buda'. Hagan ustedes memoria, pero creo que se trata del mayor y más sonado ridículo de Cáceres en los últimos treinta años.