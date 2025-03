El año del Buda

Atraído por la futura ubicación del Buda, me acerqué al Arropé, un monte invisible y humilde, sin el prestigio episcopal de La Montaña y sin ... apenas aprecio ecologista. Aunque está a siete kilómetros del centro de Cáceres, lo conocen pocos cacereños. De hecho, si a muchos de ellos se les pregunta dónde está, te responden con otra pregunta: «¿Arropé? ¿Dónde está eso?». Y uno de esos afortunados días de lluvia de la semana pasada en que toda Extremadura se puso la capucha, subí a la cima, caminando entre la hierba empapada de rocío, y lo rodeé desde el lugar que los ciclistas llamamos Puerto de las Camellas.

Ahora mismo no es un monte bonito. De tierra pobre y arcillosa, apta para hacer ladrillos, está plantado de eucaliptos, árboles feos y mudos que nada dicen por mucho que sople el viento entre sus ramas, sin la belleza de los árboles que vivirán más que nosotros. En lo alto hay dos avistaderos de madera para observar las aves o el paisaje sobre los llanos y humedales de Valdesalor, pero no parece que sean muy frecuentados. Arropé no es un cerro bonito, pero puede serlo cuando las pegajosas jaras y los eucaliptos sean sustituidos por encinas y alcornoques.

El monte Arropé se ha puesto de actualidad por el proyecto de construir allí un centro budista. Auspiciado por la Fundación Lumbini Gardens, estaría coronado por una enorme estatua de Buda de 40 metros de altura. Lumbini, en Nepal, es el lugar de nacimiento de Buda.

A mí me parece un proyecto maravilloso y, sin embargo, tengo la sensación de que pocos creen de verdad en él, ni desde el ayuntamiento, ni desde los organismos públicos que deberían promover su desarrollo, ni desde la sociedad cacereña. Hay como un escepticismo generalizado, por no hablar de desconfianza, que no sé de dónde procede. Quizá estamos tan acostumbrados a que sea el hombre blanco europeo quien ha construido en otros continentes obras con su estética y ha expandido sus religiones, sus costumbres y su cultura, que no sabemos cómo encajar eso de que el hombre con piel aceitunada de otros continentes venga a construir con su estética, a expandir su religión y su cultura entre nosotros.

A lo mejor me equivoco, pero no he visto ningún interés por conocer quién era Buda, qué significa el budismo, dónde está exactamente Nepal, cómo es su geografía y su cultura y cómo son sus gentes. Lo poco que conocemos en Cáceres sobre Nepal lo hemos aprendido en televisión, en algún programa de montañismo, pues para acceder a las montañas del Himalaya hay que pasar por allí, o en algún reportaje de 'Españoles en el mundo'. Que yo sepa, ni la universidad, ni la concejalía de cultura, ni asociación cultural alguna se ha puesto a organizar unas ponencias para su conocimiento, o una exposición para mostrar su estética, sus colores, sus rasgos, o unas jornadas sobre su gastronomía. Tampoco sé si las bibliotecas han aumentado sus fondos sobre Buda, Nepal, Oriente.

Sin embargo, la realización de este proyecto, con la construcción del primer centro budista europeo, presidido por una enorme estatua de Buda, solo traería ventajas para una ciudad tan necesitada de color y dinamismo. Ya se sabe cuánto atrae lo grande al turismo y cuánto lo atraería una estatua enorme que, sin alterar el skyline de la ciudad ni despojarla de ninguno de sus atractivos, pues estaría lo suficientemente alejada, enriquecería el paisaje local, demasiado endogámico y reconcentrado en la extraordinaria parte antigua, lo modernizaría incorporando una pluralidad propia de este siglo XXI que ya nos lleva en sus brazos mestizos.

Además, en este país y en estos tiempos no nos vendría mal aprender alguna de las virtudes que aconseja el budismo, un poco de paz tibetana y algo de los fríos del Himalaya para calmar tantos ardores y tanta intolerancia.

Frente a las tres religiones monoteístas que históricamente han intentado conquistar fieles a sangre y hierro y contaban su número como los indios contaban los cueros cabelludos en las películas del oeste, el budismo es una filosofía sin un dios justiciero que dicte leyes, premie a quien las obedece e imponga castigos a quien las incumple. En el budismo la perfección hay que buscarla desde dentro de uno mismo mediante la meditación. Buda fue el inventor de la vida monástica y del retiro ascético que luego imitaron otras religiones. El estado monacal era apto para apagar los tres fuegos dañinos –la ambición, el odio y el engaño–, que parecen el correlato de los votos de las órdenes cristianas.

Desde el monte Arropé se ve al fondo, pero cercana, la ciudad de Cáceres. En lo más alto, en el este, por donde sale el sol, blanquea el santuario de La Montaña. Con la construcción del Buda, unos kilómetros al sur, se crearía una hermosa imagen de respeto: dos símbolos espirituales estableciendo, por encima de los tejados, un diálogo apacible entre quienes tienen creencias diferentes. Una figura blanca y una figura amarilla cuyas palabras son distintas, pero igualmente sagradas si sirven para apagar tártagos, broncas y desazones.