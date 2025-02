He tenido la fortuna de pasar estos días de interminable calor en la franja verdiazul, la que resalta en los mapas del tiempo frente al rojo ardiente del resto.

Entre novela y novela me gusta intercalar, de vez en cuando, un libro de otro género ... y, mientras el Telexornal Galicia daba el tiempo, empecé uno de conversaciones con escritoras, del que me interesó Nicole Krauss, quien experimenta con su escritura más allá de la autoficción o de la autobiografía, e inmediatamente sentí la necesidad de leerla.

'En una selva oscura' enseguida me enganchó. Me pareció, además, una casualidad que, en plena ola por altas temperaturas, los personajes, a muchos kilómetros, hablaran con tanta frecuencia del calor en Tel Aviv. Se dice en la novela que los habitantes de la ciudad israelí niegan el invierno, salen a la calle con menos ropa de la necesaria y viven encarados al sol, al salitre y a la sensualidad.

Los distintos narradores del libro insisten en que «los meses de verano son tan largos, casi eternos, que uno se olvida de que algún día volverá el frío, y no acucia la necesidad de instalar algún sistema de calefacción».

Me sucede igual, pero al revés. Cada invierno me olvido del calor y de que pasados unos meses todo volverá a empezar y será peor.

La narradora principal de la novela está obsesionada con el lugar donde transcurrieron los veranos de su infancia, el hotel Hilton de Tel Aviv. La descripción que hace del edificio, de 'estilo brutalista', es extraordinaria, y el lector visualiza fácilmente esa mole de hormigón y cemento a pie de playa.

El concepto brutalista me pareció maravilloso, indagué y descubrí que el término surgió del francés, 'béton brut', hormigón crudo, aunque también entran en la categoría de brutalismo los edificios de apariencia áspera. La idea es enfatizar la expresividad de los materiales, sea hormigón, cemento, ladrillo o acero. En el brutalismo prima la funcionalidad por encima de la tradición arquitectónica del entorno, y es ideal por la resistencia del hormigón a climas poco favorables. Como el hotel de Tel Aviv donde la protagonista pasaba los calurosos veranos, brutalista, hormigonado, geométrico, inmune a la humedad del ambiente.

Alguien me dijo el otro día que hasta que los termómetros no alcanzan los 35 grados él no es persona. Yo, en cambio, si pudiera pasar el verano en el mismo estado en el que algunos animales pasan el invierno, hibernando, lo haría, me construiría una madriguera o burbuja o pecera o conejera o cubil o topera brutalista y de acabado rugoso, pero cuyo interior oscuro me resguardase del abrasador sol.

Envidio a los frioleros, esos seres de otro planeta que en plena ola de calor salen a la calle con una rebequita bajo el brazo, «por si luego refresca», dicen. ¿Refresca?, ¿qué, dónde, cuándo? Los oigo, y veo sus prendas «para por si», y no salgo de mi asombro.

Imagino una ciudad brutalistamente fría, rígida y geométrica: colegios, hospitales, teatros, viviendas y edificios institucionales. Afuera quedaría el calor sonando a cigarras, a chisporroteo de carne asándose, al asfalto agrietándose.