Bruselas, en la diana partidista

Resultan más que cuestionables el contenido y la oportunidad política de la regularización de regadíos en el entorno de Doñana planteada por el PP y ... Vox, que contradice una sentencia del Tribunal de la UE y las recomendaciones de los científicos. El pulso entre la Junta de Andalucía y el Gobierno por ese motivo en plena batalla electoral ha ido demasiado lejos. No es de recibo poner en solfa la legitimidad de las instituciones comunitarias con acusaciones de partidismo porque no gustan sus advertencias sobre los «efectos desastrosos» de esa medida, como ha hecho el PP. Es insólito y fuera de lugar el ataque del presidente del PP Europeo, Manfred Weber, al comisario de Medio Ambiente, a quien ha reprochado «hacer campaña por Pedro Sánchez» con sus pronunciamientos cuando, a diferencia de la Eurocámara –de carácter estrictamente partidista–, el Ejecutivo comunitario es un órgano institucional. La razón que asiste al PSOE al censurar tales actitudes no puede orillar su responsabilidad con la crítica situación de Doñana ni sus desaforados ataques al comisario de Justicia por sus recientes reproches sobre la renovación del CGPJ, despreciados por su supuesto alineamiento con el PP.

Opinión HOY