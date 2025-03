Hace días entró la primavera, pero hoy hace frío, el viento sopla fuertemente y más que llevarse las cuatro nubes blanquecinas lo que parece llevarse ... es la yerba, los pastos de nuestros campos, dicho de otro modo, en plena primavera, a veces, los campos quedan fritos.

Hay un cuento que escuché muchas veces a mis mayores, gente pegada y apegada a la tierra, que comían lo que le sacaban al terruño y no lo que le sacaban a los supermercados con el carrito: el pastor sabedor que el mes de marzo era un poco cabroncete, ya que solía proporcionar poca comida al 'ganao', le dijo: «Si te portas bien te regalo el mejor borrego del rebaño». «Trato hecho», dijo marzo. El 'ganao' pastaba tan ricamente y el pastor, al no gastarse el dinero, más rico; temperaturas suaves, agua, sol, los pajarillos cantaban y las nubes descargaban..., pero cuando quedaban pocos días para que terminara marzo el pastor dijo al tercer mes del año: «La primavera ya está aquí, hay mucha yerba, no te daré el borrego prometido». Entonces marzo montó en cólera y le gritó al pastor: «Pues con tres días que me quedan y tres que me preste mi compañero abril te he de poner a parir». Dicho y hecho, comenzaron los bruscos y todo el rebaño murió de frío y hambre, se salvó una borreguina que el pastor guardó debajo del caldero de hacer las migas; por eso las ovejas no tienen rabo, ya que el brusco segó el rabo de la borrega que quedó fuera del caldero.