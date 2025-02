Brota el arte a orillas del Guadiana

Algo está pasando sobre las ruinas de Augusta Emerita, un movimiento musical, cultural, joven (en el sentido más amplio de la palabra), irreverente, artístico está ... poniendo patas arriba una ciudad que parecía dormida sobre templos y piedras (sin quitarle ni un ápice de valor a esos templos y piedras, que nadie se me ofenda).

Intento estar al día en la agenda cultural de la ciudad en la que vivo pero en los últimos meses me ha costado llegar a todo y no me refiero solo a la agenda oficial, que también, sino a aquella que emana de locales pequeños, de grupos y gentes que están haciendo cosas increíbles.

Menudo talento se estaba cociendo por aquí, se lleva cociendo desde hace años, no es algo que surja ahora de la nada. Hay multitud de escuelas de baile, de música, el conservatorio oficial, asociaciones culturales, de teatro, entre ellos mis admirados y queridos Taptc Teatro que llevan 36 años haciendo escuela y familia.

Todo esto lo pensaba a la salida del concierto que los Derby Motoreta's Burrito Kachimba dieron el 6 de enero como regalo de Reyes con tronío, estruendo de guitarras y el vozarrón de su cantante emeritense, Dandy Piranha o Miguelito García. El concierto fluía entre el escenario y un patio de butacas en el que lo único que sobraba eran precisamente eso, las butacas. Como en una liturgia, el público se entregó ciego de fe a la 'kinkidelia'.

A las puertas de este conciertazo, había recibido una buena noticia musical también, Lucía Llanos, bajista de Tus novias Indie, me contaba que por primera vez iba a sonar un tema de su joven banda en una radio nacional, Radio 3 para ser exacta, este verano las habíamos visto en acción en una de las plazas de la ciudad.

Ellas y ellos están fuera y vienen de Madrid o Sevilla y se van desde aquí para llevar nuestro arte por ahí porque el viaje no es solo de ida. Y me acuerdo también de uno de nuestros nombres más ilustres (no emeritense pero sí extremeño), Robe que en los últimos discos y giras se ha rodeado de buenos músicos extremeños, alguno de Mérida sí, porque lo bueno abunda.

Y no es solo una cuestión de grandes nombres, carteles o bandas, es que en pequeños rincones también se hace mucho, estas navidades asistí a un micro abierto en La Enredadera, local en movimiento, en el que pude escuchar música y poesía y en el que no hace tanto tiempo también vimos un espectáculo de teatro improvisado. Entre los actores un buen amigo, Yörik, que lo mismo te pone en forma que te pincha en la fiesta de preuvas para niños en la plaza del pueblo vestido a lo Paco Clavel, porque las referencias son las referencias.

O salas y bares en los que se escucha buena música a cargo de 'Dj' locales de primera (no los nombro para no olvidar a nadie) porque lo de pinchar música también es un arte. Y bandas, muchas bandas sonando en garajes y salas de ensayo, grupos míticos pero también los nuevos con nuevos estilos. Y salas de teatro improvisadas en escuelas de danza donde directores noveles muestran trabajos de calidad. Porque danza también hay, mucha danza, menudo espectáculo Medusa.

O la radio de aquí con nuestro acento y con programas que bucean en las nuevas tendencias culturales, que hacen humor, teatro o cultura e incluso poesía. Y La Chispa con Las Migas ganando un Grammy Latino, ahí es nada. Y las librerías donde además de vender libros, qué cosa tan bonita de por sí, se programan actividades y aventuras varias. Y buenos actores y actrices haciendo teatro dentro y fuera, también escribiéndolo y creándolo o dirigiendo, componiendo, creando. Y músicos con formación clásica y con un talento inmenso. Y amigos y amigas con nuevos proyectos e ideas para escribir, contar y compartir que vuelven y quieren volcar todo lo que ya saben aquí, cuántas ideas bonitas he escuchado en los últimos meses y sobre todo cuántas ganas, qué inspiración.

No quería olvidarme de nadie en este artículo, me brotan muchos nombres, los de mucha gente a la que admiro, los de locales, negocios y salas que piso, cada uno de vosotros lectores y lectoras podéis seguir ampliándolo con los vuestros. Este 2023 promete porque no solo brota el arte y el talento a orillas del Guadiana.