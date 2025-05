Comenta Compartir

Ni se va a acabar con la prostitución ni con los comentarios que los hombres hagan sobre las mujeres, putas o no, en el ámbito ... privado. Y un chat es privado. Hay que ver lo escandalizada que está la ministra de Defensa con el sorteo en el que en lugar de un jamón o una cesta de Navidad te toca un servicio de prostitución. No te toca una prostituta como si fuera Clark Gable comprando a Yvonne de Carlo en 'La esclava libre' después de descubrirse que es negra y no blanca. Claro que está feo. Claro que da mala imagen del ejército, de los miembros masculinos de ese ejército. Pero también está feo que nombren alto cargo de Patrimonio al marido de Nadia Calviño, por muy legal que sea.

Me escandaliza más que la policía iraní dispare a bocajarro al pecho, a los genitales y a la cara de las mujeres. Una investigación de 'The Guardian' ha revelado que mientras los hombres llegan a los hospitales con heridas en las piernas o la espalda, las mujeres las tienen en el rostro, pecho y genitales. Una cuenta que mientras se manifestaba, unos policías la rodearon y dispararon adrede entre los muslos y tenía perdigones ahí y «entre la uretra y la abertura vaginal». Un grupo de oculistas también ha denunciado el cegamiento deliberado de manifestantes. Y por supuesto escandaliza ese animal que dejó a su mujer con esclerosis múltiple agonizar en el suelo varios días hasta que murió. Lo curioso de la rifa es que no se hizo. Se comentó en el chat y se puso en un tablón de la cantina. A Robles le parece que el hecho de bromear es motivo de expulsión de las Fuerzas Armadas. Tolerancia cero a lo 'Minority report'. Ojalá, por curiosidad, pasaran el filtro feminista a los soldados ucranianos y rusos.

