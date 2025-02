Un brindis taurino por Almudena

Comenta Compartir

Almudena Grandes manejaba la pluma con la misma suavidad, con el mismo arte y alegría que Morante de la Puebla lancea el capote. Almudena la pasión; rotunda y clara, contundente como el maestro Juan José Padilla, ciclón de Jerez. La prensa ha informado de su ... pasión por la política, por la izquierda, también igual de tajante, clara y rotunda. Con esa misma pasión defendió siempre la tauromaquia «la emoción incomparable del único milagro al que he asistido jamás, 600 kilos y dos pitones en punta, un hombre desarmado, una muleta, y el arte que le salva de la muerte. Tampoco voy a intentar explicarles eso, no teman. Entiendo, incluso, que no lo entiendan. Pero, en nombre de la propia cultura, por favor, tonterías, las justas», escribió en El País el 8 de marzo de 2010. Ante tanto silencio de gente correcta al uso quedan algunos con coraje y valentía para saltar al ruedo. Va por ti Almudena, un brindis al cielo de los taurinos y que Dios reparta suerte.

