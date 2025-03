Un brindis

A veces creemos que pensar es solo saber distinguir las cosas reales o pensadas que hay por ahí o recordar el número de teléfono de ... la abuela que aún no tiene móvil. Si usted es algo sofisticado creerá que pensar es estar convencido de que las soluciones a los problemas de la guerra o de la sequía son las que propone fulano o mengano tanto en la barra del bar de la esquina como en un programa de radio, en la prensa, en esos podcast que casi están prohibidos o en el Congreso de los Diputados; ya el culmen del pensar estaría en lo que hacen los profesores de Matemáticas con sus teoremas.

Pues no, mire usted. He tenido tres experiencias en la tercera fase tres tardes seguidas a la misma hora, en el mismo sitio, a las 8: el pasado miércoles 2 es un francés, autor de 'Antimanual de Filosofía' que niega la objetividad de toda la vida y responde como le da la gana a preguntas más difíciles de resolver que cualquier enigma matemático de los siete sin solución que se cuentan en Wikipedia o como ese, más fácil, de que 4 veces 9 pueden ser 100. El jueves 3 escucho a otro profesor cacereño muy conocido que se empeña en demostrar que existe una consciencia global cósmica y que hay vida después de la muerte, y el viernes 4, voy a saludar a un autor venido de Madrid que sigue dando conferencias sobre temas esotéricos, en esta ocasión sobre los 'Grimorios o libros de las Brujas', invitado por los 'góticos' cacereños. Aclaró algunos términos y me despedí diciéndole que me había gustado el final porque aconsejó que había que tomar estos fenómenos raros con prudencia, que la mayoría son trucos y embelecos circenses, pero que, a veces, ocurren cosas que no entendemos y habría que pensarlas algo más y sacar conclusiones.

Aquí está el quid de la cuestión y esto es pensar. Premisas y conclusión. Si los cacereños llenaron las tres tardes el salón del Ateneo y hubo preguntas de todo tipo desde, y al margen, de la vil materia, podredumbre y cieno que nos rodea, entonces está claro que el antimanual, el ánima mundi y las brujas interesan y abren puertas a lo fantástico posible por muy científicos que queramos ser.

Es un brindis porque anoche hizo 93 años que murió Roso de Luna en Madrid habiendo ocupado gran parte de su vida en esto, en los puntos malamente articulados entre la ciencia y la ficción.