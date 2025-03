Brecha persistente

Comenta Compartir

Un informe publicado por los Técnicos de Hacienda sobre retribuciones laborales en España revela que la brecha salarial entre hombres y mujeres persiste en unos ... niveles muy preocupantes hasta alcanzar una diferencia de 5.000 euros anuales de media. La desigualdad, lejos de reducirse, se ha incrementado este último año hasta 286 euros, el doble que en el ejercicio 2020-2021. El efecto socioeconómico de la persistencia de esta brecha es una bolsa de precariedad de casi cuatro millones de trabajadoras que no llegan a ingresar el salario mínimo interprofesional, es decir, que algo más del 40% de las mujeres ocupadas no cobran ni los 14.000 euros anuales. Y a medida que aumenta el nivel de las retribuciones de los puestos de trabajo disminuye la presencia de las mujeres en esos segmentos, lo que solidifica el llamado techo de cristal. Esta injusta desigualdad interpela a las administraciones y las empresas que, pese a algunas normativas implementadas a lo largo de los últimos años, no ha logrado reducir la brecha salarial ni facilitar la conciliación y el cambio cultural que liberen a la mujer de la dependencia familiar y mejore su promoción laboral.

