Las bravatas de Zuckerberg

La última bravata de Marck Zuckerberg ha consistido en especular con retirar del mercado europeo dos de sus empresas –Facebook, Instagram , no ha hablado de ... WhatsApp– si no puede utilizar en Estados Unidos los datos que obtiene en la Unión Europea. Es una amenaza difícil de tomar en serio puesto que supondría, en la práctica, renunciar a un mercado aproximado de 450 millones de personas, según los últimos datos de población. El creador de la red social, además, quizás no está valorando que ya no es el titán que era. Recientemente, un estudio norteamericano alertaba del cambio de tendencia detectado en su suelo, según el cual Youtube es el gran productor audiovisual del momento. Mientras que en plataformas como Netflix los ciudadanos americanos pasan una media de seis horas al mes, en el caso de Youtube se llega a las 23 horas mensuales. La amenaza de dejar a Europa sin Youtube sí que sería para tomársela en serio, pero su empresa propietaria –Google– sabe que con el dinero no se juega.

