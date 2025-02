Los brasileños votan

Comenta Compartir

Los 156 millones de brasileños llamados hoy a las urnas deberán decidir entre la continuidad en el poder de la ultraderecha de Jair Bolsonaro o ... el regreso al poder, a sus 76 años, de Luiz Inácio Lula da Silva, lo que sumaría al país al giro a la izquierda que están experimentando otros estados latinoamericanos. Una victoria del redivivo Lula en esta primera vuelta frente a un Bolsonaro caracterizado por su populismo racista, misógino y homófobo enviaría un mensaje de fuerte carga simbólica no solo a los brasileños, sino también a la comunidad internacional. Al margen de lo que ocurra en los comicios, el candidato a la reelección no puede desentenderse del retroceso que ha sufrido la titubeante democracia brasileña bajo su mandato, con un inquietante aumento de la violencia de inspiración política y un deterioro de las potencialidades del gigante sudamericano tras una desastrosa gestión de la pandemia, saldada con 685.000 muertos. La cita electoral medirá hasta dónde llega la revuelta social contra Bolsonaro, cuya erosión demuestra que la sobrecarga ideológica no basta para responder a las necesidades de una sociedad que precisará también respuestas y expectativas ante un eventual triunfo de Lula.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión