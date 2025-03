Borrell y Logroño

Vuélvanme a llamarme racista, pero la idea de un matrimonio de Logroño me chocaba. Sí, por la idea de Europa como jardín frente a la jungla de fuera

Cuando leo el titular «Detenido un matrimonio en Logroño por matar a su hija tras casarse sin permiso», a lo primero que voy es a ... mirar la nacionalidad. Llámenme racista, llámenme Lola. En otro periódico: «Detenido en Logroño un matrimonio pakistaní por secuestrar y matar a su hija». Y ya en esta casa: «Arrestan a una pareja por asesinar a su hija en Pakistán tras desaprobar su matrimonio». Vuélvanme a llamarme racista, pero la idea de un matrimonio de Logroño me chocaba. Sí, por la idea de Europa como jardín frente a la jungla de fuera. Aunque sea un jardín con maleza. Borrell será lo que sea, pero cómo van a venir de Irán (de Irán) a criticar lo del jardín. En las primarias del 98 Borrell ganó a Almunia. González tenía claro que iba ganar Borrell porque a Almunia sólo se le podía votar si se le conocía personalmente y a Borrell no se le votaría si se le conociera. Pero el matrimonio que no es de Logroño explica el jardín borrelliano.

