Borrar lo pasado

Otro año que nos pilla con ganas de vivir la vida de forma distinta, tras las últimas campanadas sonando en la Nochevieja, sonidos vibrando en ... el tiempo, recuerdos de todos los años que acaban con alegría, destapando el champán, las doce uvas, alegoría de los doce meses que esperamos mejores, y amanece enero dormido de frío, resbaladizo a veces de escarcha, tembloroso de estrellas que sueñan mañanas azules. Queremos ser mejores, sacar lo bueno más a menudo, pero el míster Hyde que nos habita nos sale con bastante frecuencia, la bestia nos puede, y así está el mundo, no digo siempre, pero ya vemos que así es a menudo. Tanta violencia, atracos, fraudes, engaños, desavenencias familiares, riñas en el Congreso, como peleas de gallos, corrupciones, tantos desmanes, por no calificarlo de otra manera, que haría falta un Quijote con seso para desbaratar tanto entuerto, porque por lo visto no parecen suficientes los desastres naturales de nuestro mundo, pues queremos rematarlo nosotros clavándole la puntilla.

Sin embargo, pedimos que este año todo vaya mejor y que haya luces alegres en las esquinas de las calles del pueblo en las noches tranquilas, y el eco vibrante de una campana se pierda en el campo dormido, en las afueras que huelen a establo y flores olvidadas en una pasada primavera que ha de volver cuando las golondrinas viajeras regresen confiadas a visitarnos.

Cartas a la directora