Borrallo no será candidata

Cuenta Virginia Borrallo en un comunicado que no se presentará otra vez para alcaldesa de Jerez de los Caballeros. He conocido y tratado a todos ... los alcaldes democráticos desde 1979. Y bien sé que, quien hace cabeza en el Ayuntamiento, está en la primera línea del riesgo. A un diputado o a un senador le quedan lejos los ruegos o pedradas de la gente. Virginia Borrallo ha puesto voluntad y dedicación; y ha intentado allegar medios para 'la gran ciudad del sur', como algunas veces definí a Jerez. Pero, en parte por su aislamiento, ha pasado de los 20.000 habitantes de 1960 a unos pocos más de 9.000 actualmente. He sido muy exigente con cada edil para que cuidara el patrimonio histórico-artístico y la arquitectura popular, pues creí que era el mejor recurso para su desarrollo. Borrallo ha despejado parte de la muralla, eliminando casas parasitas al lienzo. Ha reparado calles y logró que la Semana Santa fuera declarada de Interés Turístico Nacional, y el Festival Templario de Interés Turístico Regional. Su balance son números azules. Pero Jerez necesita conectarse con la autovía Vía de la Plata y lograr recuperar el fallido proyecto que en 1929 redactó Eduardo Castillo Lastrucci para comunicar por ferrocarril Jerez-Évora. Con ello la ciudad templaria dejaría de ser un fondo de saco y se estimularían las inversiones industriales y comerciales. Su inmenso término municipal custodia el bosque más viejo del Mediterráneo, pero ahora los productos del ibérico de su campo se comercializan fuera por falta de una moderna infraestructura viaria. Si no acomete, el pueblo se irá embebiendo en sí mismo. Mérida debería mirar un poco más a este rincón sureño. Sé que Virginia Borrallo lo ha intentado. Ahora le deseamos suerte allá donde vaya.

Temas

Cartas a la directora