La 'gran comilona'

Comenta Compartir

Lo primero que hago al despertarme es coger el móvil. Como todo aquel que, por edad, familiaridad con la dictadura tecnológica o falta de un ... aislamiento sanador de la cháchara y el ruido que nos envuelve a diario, padece esta 'gran comilona' de información innecesaria que es la vida (que somos mayoría, no nos engañemos). En realidad primero voy al baño. Pero en un acto reflejo, casi evolutivo, me siento y me lanzo a la pantalla cual Adefagia. Y es que, entre los titulares, de donde sean o vengan, las inteligencias artificiales, los rusos y los demás, las luces de bohemia que alumbran el camino de nuestros políticos, las dos Españas, o las cuatro, o las cinco, o las diecisiete, los 'reels' y ese escaparate omnipresente de la imbecilidad agresiva y generalizada que son las redes sociales, a mí se me quitan las ganas de vivir. Noto que tiene un efecto en mi salud emocional. Es cada vez más evidente. Uno se apaga y le suelta la mano a la fe para que caiga irremediablemente al abismo. Pero en esta comilona, como en la de Marco Ferreti, hay dos platos principales sobre la mesa: el hedonismo y el tedio. Y nadie se levanta. Yo el primero en quedarme hasta el postre. De ambas nos indigestamos todos. A diario. Y a mí, como el que viene de exceso sobre mantel, me pesa no el estómago, sino el hastío. «Deje el móvil», dirá el sensato. Que, de esos, sensatos educadores, públicos, grandilocuentes, también hay muchos. Pero todo es pecado y contradicción. Y mira, sensato, estamos en este país tan a gusto como los cuatro amigos de la viña señorial francesa de 'La grande bouffe'.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director