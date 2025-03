El desembarco en masa de todas las novedades en la parrilla de TVE deja un sabor agridulce. Dejando para otro momento el hincarle el diente ... en profundidad al 'Plan de tarde', dominical de Toñi Moreno, que más parece un espacio de cotilleo de Telecinco, que de una televisión pública. Se esperaba con expectación a Ana Morgade y su 'Vamos a llevarnos bien'. Todos sabemos de la profesionalidad de Ana, demostrada sobradamente en la radio, en presentaciones y show y allí donde le han permitido aparecer. Pero… -Si, hay un pero-, y es que 'Vamos a llevarnos bien' quiere abarcar demasiadas cosas y todas bastante complejas: Que si humor, que si un concurso, que si entrevistas… un 'totum revolutum' que enreda al espectador, que acaba hecho un lío. Y el ritmo del programa y la velocidad con la que habla la Morgade tampoco ayuda. Una pena.

Pero para líos, el de 'Todos contra 1', sí, otro concurso, y de nuevo con famosos de esos con necesitad de hacer caja y que se apuntan a un bombardeo. Llevan tres programas y todavía no he conseguido enterarme del todo del funcionamiento, salvo que un concursante lucha contra 'España', como si en un mundial de fútbol se tratase. Es en directo y aquí los espectadores votan por teléfono según la Comunidad a la que pertenezcan. Cuando en el primer programa se vio que quienes más participaban eran las comunidades menos pobladas, se intuía que la audiencia sería escasa. Habría que repensar un poco ambos programas. Sin embargo 'Días de tele', en TVE 1 y 'Las tres puertas', en La 2, que dignifican a la tele pública, no acaban de despegar, quizá contagiados por los malos resultados del resto de la parrilla. Como un arroz agridulce.