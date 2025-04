Cuando el Gobierno anunció la concesión de un bono cultural a los 18 años, supuse que era una medida electoralista. Qué sé yo: dieciocho añitos, ... las elecciones, una propinilla por la cara... Llámenme suspicaz. Contribuyó a despertarme esa malévola sensación el hecho de que se hubieran incluido los videojuegos en la oferta, aunque ahí quizá estuviese pecando de viejuno.

Será por un prejuicio generacional, pero no veo yo especialmente enriquecedor que un chaval se gaste 100 euros de los Presupuestos Generales del Estado en pillarse el GTA para pasarse una vida virtual corriendo en coches deportivos y yéndose de putas por los suburbios de Chicago, aunque la modernidad es esto y no les vamos a obligar ahora a los mocetes a comprarse El Buscón o a ir al teatro a ver una de Buero Vallejo. Capaces de votar a Vox, los angelitos.

Lo que me sorprende es que ni aún así el regalito haya despertado el entusiasmo de los chavales. En Francia al menos se lanzaron en tropel a comprar mangas japoneses, pero aquí se han quedado de momento sin utilizar la mitad de los 210 millones presupuestados y nadie sabe por qué. Yo a su edad hubiera hecho virguerías con esos 400 euros y no digamos el ministro Iceta, que es de naturaleza bailonga y expansiva.

Tal vez la clave de esta desafección resida en la complejidad de los trámites y en ese caso no puedo sino felicitar al Gobierno por haber tenido una idea tan educativa y retorcida. No se me ocurre enseñanza más valiosa para un chaval que acaba de cumplir los dieciocho años que lanzarlo de golpe y porrazo contra la burocracia española en su toda su majestad. Eso sí que es un subidón de adrenalina y no la tontería esa del GTA y las carreras de coches.