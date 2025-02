Bondad y virtud no están de moda

Comenta Compartir

Leyendo y releyendo su Quijote, Miguel de Cervantes, el gran escritor, que tuvo una vida aventurera y llena de necesidades, mala fortuna y escaseces económicas, nos dice que más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Sin embargo, se comprueba, como él lo hizo, ... que normalmente se santifican el dinero y el vicio, con la penosa sensación de que la bondad, el buen nombre y la virtud, nunca han estado de moda. La resignación y la esperanza cervantinas como premisas del buen vivir, pensando que mientras se gana algo no se pierde nada. Don Miguel padeció injustamente la cárcel y habla de la caridad como contrapeso a la justicia y de que no hay que cargar todo el rigor de la ley al delincuente, «que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo». En estos tiempos tan convulsos no viene mal la sabiduría y profundidad de la magistral obra de Cervantes. La resignación ante lo trunco de la vida y también el aferramiento a ella. «El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan y, con todo esto, llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir». La alegría, incluso a las puertas de la muerte. «Adiós, gracias; adiós, donaire; adiós, regocijados amigos. Que yo me voy muriendo y deseando veros presto contentos en la otra vida». Cervantes, ejemplo de vida, paciencia y resignación cristiana ante las adversidades, sabiduría y sensibilidad, y aceptación de lo inevitable. Cervantes, bálsamo ideal en tiempos de desgracias.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora