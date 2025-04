La bondad de mis vecinos

Comenta Compartir

Hace unos días despedimos a Manuel Vázquez, quien junto a su esposa Ana y su cuñada Natividad, que falleció hace unas semanas, vivían en la ... puerta de al lado, pared con pared, en la calle Embarcadero de Badajoz. Han sido diez años de convivencia y vecindad, pero una enfermedad larga y penosa, a sus 90 años ha sido su final. Al ir a su funeral recordaba cómo a lo largo de casi 30 años en este bloque de vecinos hemos despedido ya a cuatro personas mayores, incluida mi madre. Han convivido con nosotros, más jóvenes y junto a los niños que han ido naciendo poco a poco y que ya son jóvenes apuestos y maduros. Una comunidad humana muy tranquila, sin ningún altercado entre nosotros, más bien respeto y cuidado mutuo. Mi madre me hablaba muy bien y decía que habíamos tenido mucha suerte con las familias que nos rodeaban. Recuerdo que no faltaba en las celebraciones de estos vecinos como una más y se sentía querida. Hoy comentaba en la homilía del funeral que en Manuel hemos podido ver la sencillez, la seriedad, la honradez, la flexibilidad, la humildad, como imagen de Dios. Ha sido padre, esposo, abuelo, vecino, trabajador y lo ha sido haciendo un mundo tranquilo y mejor. Ahora es María, su esposa, la que queda sola como vecina mía. Pero sé que no va estar sola, porque admiro el modo en el que han sido cuidados y atendidos estos padres, en su vejez. Hace diez años que se vinieron a vivir a este apartamento, porque su hija vivía en el piso de arriba y así estaban más cerca de ellos, los recibieron con globos y pancarta en su puerta cuando llegaron y desde entonces la atención ha sido exquisita y la compañía total, Isabel y Jose Antonio, junto a su prima Nati se han entregado. Pero además se vino Natividad a vivir con ellos hace 5 años. Y entre sobrinos y personas auxiliares, especialmente Beli, esa casa ha estado llena de vida y amor. He gozado viendo cómo unos mayores se juntaban en su vivienda y formaban una familia que facilitaba las cosas a los suyos. Felicito a la familia por este modo de cuidar en sencillez y silencio a sus mayores. Estoy orgulloso de mis vecinos, esto sí es una comunidad y un ejemplo de cuidado a los mayores.

Cartas al director