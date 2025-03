Formo parte de un equipo directivo de un colegio público desde hace seis cursos, y en estos dos últimos, los que deciden sobre educación definitivamente ... han perdido el norte... y también el sur. Entiendo que es una realidad muy dura para todos, que hay que aunar esfuerzos, y creo honestamente que se está haciendo desde los colegios; pero muchas de las decisiones cambiantes que nos llegan repercuten negativamente en nuestra labor diaria.

No buscan consensos, pero los exigen, tratando a los colegios con un patrón común; pretenden cambiar la escuela apoyándose en argumentos alejados de la realidad vital de los centros. Se maltrata a sabiendas a los colegios de Infantil y Primaria sorteando entre las administraciones a quién corresponde o no tal acción, responsabilidad, gestión o mantenimiento. Las condiciones en las que trabajamos distan de ser las más adecuadas para un entorno educativo. Se burocratiza la labor de los equipos hasta la extenuación: somos maestros. Se trivializa con la situación que estamos viviendo, quieren que los colegios tengan las mismas dinámicas de antes, cuando la realidad nos está fagocitando cada día. La nueva normalidad, no es normal.

De momento, solo nos dedicamos a apagar fuegos que otros provocan. Quizás confundimos la profesión, somos bomberos de la educación.