Los bomberos en el corazón de Badajoz

Hace más de 150 años, un grupo de veinte vecinos de Badajoz, profesores y alumnos de una Academia de Gimnasia decidieron dedicar su tiempo libre ... a proteger a sus vecinos de las emergencias y constituyeron un cuerpo de Bomberos Voluntarios municipal. Solo solicitaron del Ayuntamiento material de lucha contra el fuego y un pequeño local para guardarlo. Todos aquellos valientes se habían ganado un merecido prestigio como gimnastas y algunos de ellos también lo tenían en su vida profesional o social. Aquellos primeros bomberos decidieron ejercer voluntaria y altruistamente una misión social que consideraban necesaria, la de proteger a los demás, incluso arriesgando en ello su integridad física y su vida y ofreciendo no solo su tiempo, sino también sus recursos ya que, aunque no cobraban nada por su actividad de bomberos y tenían que pagarse sus propios uniformes.

En la actualidad los bomberos pacenses son un colectivo querido y valorado por la ciudadanía, que reconoce su innegable profesionalidad y su espíritu de servicio. Pero lo que en muchos ambientes no es bien conocido es que ese colectivo no solo ejerce con eficacia su profesión, sino que lidera iniciativas solidarias en Badajoz en favor de personas desfavorecidas, necesitadas y enfermas, para darles apoyo económico y humano. Y lo hacen no porque alguien se lo pida, ni siquiera su jefatura, sino por iniciativas personales y de su asociación cultural, que arrancan de su interés en prestar un servicio a los demás. Lo saben entidades que dedican sus esfuerzos a la lucha contra el cáncer y a dar apoyo a enfermos oncológicos, que encuentran en los bomberos pacenses constante ayuda para sus actividades. Lo saben los niños a los que visitan en los hospitales y a los que los Reyes Magos llevan juguetes de la mano de estos profesionales en fechas como las que acaban de pasar. Lo saben muchos mayores que pasan fechas tan señaladas como las Navidades en residencias geriátricas, a los que también los bomberos llevan su alegría y sus regalos para que sientan un calor humano que a veces no reciben de los suyos; algunos de esos mayores han tenido también este año una visita de los Reyes Magos con la que ni remotamente habrían soñado. Lo saben los gestores del Banco de Alimentos, porque también les ayudan en su tarea y animan a otros a colaborar con los desfavorecidos. Y lo saben muchos otros que encuentran apoyo de estos fantásticos profesionales cuando necesitan de ellos para para solucionar algún problema, recaudando dinero con tapones reciclables, por ejemplo.

Son así los bomberos de Badajoz no solo unos profesionales con vocación de ayudar a sus conciudadanos en las emergencias a las que son llamados, sino que están dispuestos a dedicar su tiempo y dar lo mejor de sí mismos incluso cuando nadie se lo pide.

Aquellos primeros bomberos del siglo XIX compatibilizaron sus actividades privadas con servir altruistamente a la sociedad como bomberos. En la actualidad los bomberos de la ciudad, con un prestigio merecidamente ganado, deciden dedicar su tiempo libre a ayudar a conciudadanos suyos en dificultades personales, dondequiera que estén. El círculo se cierra. La historia se completa. Muchas gracias a aquellas y a estas personas de tan gran corazón.