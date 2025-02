Bomberos de antaño

Escribo este texto el 28 de febrero, una fecha que cada año me retrotrae a la que fue mi profesión durante más de treinta años. Tal día como hoy, hace ciento cincuenta y tres años, el director y los alumnos de la Academia de Gimnasia ... de Badajoz exponían por carta dirigida al alcalde de la ciudad lo siguiente:

«Que en virtud de tener adquiridos algunos principios en los ejercicios gimnásticos y... hallándose ya en aptitud para poder organizar un Cuerpo de Bomberos en donde se alistarán quince o veinte jóvenes..., y como hasta la fecha no hay ninguno establecido en esta Capital, desean que V.S. les conceda permiso para poder formarlo y que les ayude el Iltre. Ayuntamiento a llevarlo a efecto, proporcionándole los escasos aparatos que se necesitan conforme vayan haciendo falta, aparatos que no deben ser de mucho importe, dando de este modo un impulso notable a esta clase de adelantos, y no dudando que de este modo pueden ser útiles a la humanidad, en los incendios tanto en las personas como en los intereses materiales, pues bien conocidos los servicios que han prestado y aun prestan en otras Capitales en donde los hay y por último que, adhiriéndose a la idea de progreso del presente siglo, se colocará esta Capital a la altura de las primeras de España, y por tanto suplican a V.S. que teniendo en cuenta las razones expuestas no deseche su petición que juzgan que es justa y desinteresada, pues dicho Cuerpo no les ofrece más garantías que el trabajo y la exposición de su vida en los incendios, pero todo lo salvan por ser útiles a sus semejantes... Badajoz 28 de febrero de 1869».

En mayo de ese año se dio vía libre a la constitución de aquel cuerpo de bomberos, dispuestos a exponer sus vidas sin recibir nada a cambio.

Me llama la atención que aquella gente, totalmente altruista, incluyeran en su petición dos cosas para mover la voluntad política, a veces no tan generosa. La primera que esa aportación de servicio a la ciudad no iba a ser gravosa para las arcas municipales aun a sabiendas de que cuanto menos equipamiento tuvieran más peligros tendrían que asumir ellos en los siniestros. Y la segunda que disponer de bomberos supondría un prestigio para la ciudad y, por ende, para sus gobernantes.

Ojalá todos fuésemos tan desinteresados como aquellos bomberos de antaño.