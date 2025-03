Los boliches

Tengo entendido que a los pensionistas nos van a subir a todos un 8,5%. Me parece muy mal que a todos nos suban por ... igual. Esta situación me lleva a inventarme un cuento:

En un pueblo muy grande de nuestra querida Extremadura solo habitaban pensionistas y pensionistos, todos vivían en casas y a las traseras de las mismas, un corral, eso sí, no todos los corrales tenían las mismas dimensiones, los había de 100 metros cuadrados, de 150, de 200, etc. Estos corrales pegados a las casas tenían todos pozos y le daban la vida a los mayores, ya que podían cultivar verduras, hortalizas y algunos árboles frutales, y sobre todo tenían, algunos de los corrales más grandes, una encina que les proporcionaba leña para calentarse y cocinar, incluso podían hacer un boliche (carbonera pequeña), (qué contenta se ponía mi madre cuando este servidor hacía un boliche y le llevaba carbón de encina). Pero sucedió que, un día, decidieron aumentar a todos por igual las dimensiones de los corrales, un 10%, de esta forma el que tenía un corral de 200 metros cuadrados lo aumentó a 220, pero el de 100 se quedó solo con 110, de manera que se quedaron con menos recursos para afrontar la situación, ya que los precios estaban por las nubes y, sobre todo, muchos no pudieron calentarse ni cocinar y por lo tanto no pudieron hacer sus boliches, ya que el corral no daba para sus encinas.