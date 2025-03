Las bolas chinas

El primer recuerdo que tengo de China se lo debo a Isabel Gemio. En 1995 la extremeña presentaba en Antena 3 un programa titulado 'Esta ... noche, sexo'. Y en su estreno –dedicado a la sexualidad de las mujeres–, una de las invitadas explicó no sé qué de unas bolas chinas que servían para el placer. Mientras sostenía unas cuantas en la mano, Isabel le preguntaba sobre el modo de usarlas. Pero yo, con los nervios que me entraron, no me enteré bien del mecanismo de funcionamiento. Y, cuando me pareció que la invitada sugería que las bolas podían llevarse encima al supermercado, colapsé definitivamente. Y acabé preguntando a voz en grito cuál era la gracia de tener una mano ocupada con las bolas y la otra…, ocupada en empujar el carro.

Aunque yo soy muy de comprar joyas en el Aliexpress, China siempre me ha parecido ese país extraño, entre el capitalismo y el comunismo, cuyo sistema no acabo de entender del todo. Hace casi un año, preparándose para el XX Congreso Nacional del Partido Comunista que acaba de celebrarse en Pekín, el presidente Xi Jiping afirmó que, para 2049, esperaba hacer de China una nación «fuerte y próspera». Como yo vivo preocupado por todo, me sumé veintisiete años y me salió que, para esa fecha, tendré setenta y seis. Pero como, para entonces, me imagino muerto o escacharrado, pensé: ¿a mí qué más me da lo de China? Un rato después, claro, me entró la comezón. Y calculé que, a esa edad, aún tendré que ir al trabajo. Y fue ahí cuando lo de Xi Jiping empezó a importarme un tanto.

A Hu Jintao, el anterior presidente del país, lo escoltaron el pasado sábado fuera de la sala principal donde se celebraba el Congreso. Hu se encontraba al lado de Xi en una de las mesas infinitas que componían la escenografía del evento. De repente apareció un asistente impecablemente trajeado y, prácticamente, le invitó a levantarse de su asiento cogiéndole por las axilas. Xi casi ni se inmutó. Y como él, los ojos de la mayoría de los presentes ni pestañearon. Su hieratismo era tal que hasta me dio por pensar que, en lugar de estar sentados, estaban todos encastrados. Como mi lavabo. Pero la escena me dio mucho miedo. Y sentí pena por ese hombre frágil de setenta y nueve años, que no parecía querer irse y al que, según muchos medios occidentales, purgaron políticamente en directo. Y, según los medios chinos oficiales, un problema de salud le hizo sentirse indispuesto y, por ello, abandonó su asiento.

Hace unos meses, por cierto, al hilo de una entrevista que le hicieron en televisión, Isabel Gemio dijo que, con alguna excepción, mantenía una buena relación con sus ex. La que le hacía la entrevista aprovechó el lance y añadió pícaramente que nunca se sabe cuándo hay que tirar de un ex…, sin especificar para qué. Aunque se intuye. Sin embargo, yo presiento que, en lo de China, Xi no va a llamar a Hu, por mucho que este sea también un ex… presidente. Pero nadie ha dicho nunca que llamar por teléfono sea fácil. Ni que empujar el carro del súper no sea complicado. O que la indisposición de Hu no sea una bola… china. No sé. Nunca se sabe.