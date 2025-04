El bochorno

Comenta Compartir

No, si van a tener razón los del cambio climático; pero aquí no cuela. Esto me ha costado ya más de una discusión, y alguna ... poco amigable. Hubo glaciaciones seculares hace miriadas de siglos; hubo sequías atroces que desertizaron el planeta; hubo inundaciones bestiales que anegaron continentes. ¿No dice la Biblia que hubo un diluvio universal?... Y ahora resulta que, porque hace cuatro días (o un siglo) que andan soltando más gases de la cuenta, hay un cambio climático. Que no cuela, he dicho.

Eso sí, hace un calor de la ñinga. Será que la edad lo vuelve a uno más delicado y soporta peor estas calorinas atroces. Lo cierto es que cada verano, peor. Cuando mozalbete, salía en pura siesta a bañarme en las ‘pedreas’ (pedreras) de mi pueblo. No notaba el calor. Y ahora estoy a punto de perder la razón. El chajuán me desanima, me deja en un estado de ánimo que para sí quisiera la ataraxia; vamos, una desazón inexorable. Paciencia y barajar. Entre tanto, y para rellenar la galbana, emula uno lo que puede de aquello que dijo Edgar Lee Master en su ‘Antología de Spoon River’: «Cultivo mi intelecto con meditaciones y lecturas». Exacto, y ahora he vuelto a un autor olvidado, un señor de esta tierra de Extremadura que, en mi opinión, escribía de maravilla fiel; pero claro, como vivió en plenos años de aquel tiempo ominoso, que si se nombra hoy, a medio mundo se le ponen los pelos como escarpias (alcayatas); pues eso, que está relegado a apenas nombrarlo en algún artículo y poco más. En efecto: el excelentísimo señor, eminente ensayista y sobre todo excelso prosista don Pedro de Lorenzo. Natural de Casas de Don Antonio, provincia de Cáceres y diócesis de Badajoz. Servidor tuvo la fortuna de charlar con él en una ocasión. Sucedió que un ya lejano día, los que pertenecíamos a la sociedad de cazadores ‘Virgen de Guadalupe’ frecuentábamos, a la hora del café de media mañana, la cafetería Lux, del recordado Juan Alonso, y he ahí que un día servidor se fijó en un señor que entró y pidió algo en la barra. «¡Ostras, si es don Pedro de Lorenzo!». De inmediato establecí con él un diálogo amenísimo, sobre todo para mí, debutante entonces en la pedagogía de la Historia de la Literatura. Pedro de Lorenzo era ya una eminencia en el mundo de las letras; fue director de ABC y un montón de cosas más, a cual más meritoria. En fin, para qué seguir, me deleito en la prosa de su libro ‘Extremadura: la fantasía heroica’. Pero como vivimos en un tiempo de horror, de dolor y de desesperanza, las noticias del condenado móvil me van apagando las ganas de lectura y hasta el insoportable bochorno de la tarde tórrida parece más llevadero. «Tanto dolor se agrupa en mi costado…». Adiós Ladis, viejo amigo Ladislao, del monte y la caza, con el que nos reíamos tanto. Adiós Luis Guillén, compañero de cacerías en esos riberos del alma, víctima postrera de ese condenado mal que aparece en el cerebro y apaga la luz de la vida. Adiós… El calor vespertino anula las voluntades. Diremos adiós a los amigos, pero… ¡‘Sursum corda’! P. D.: Es Hispanoamérica, no Latinoamérica.

